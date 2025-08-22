Raksasa Hutan Doerner Fir Terbakar

Lokasi tempat pohon cemara raksasa, Doerner Fir, di Oregon, Amerika Serikat (AS).(oregonhikers.org)

SETELAH selama ratusan tahun berdiri kokoh, kini, salah satu pohon cemara tertinggi di dunia harus bertemu dengan api. Doerner Fir di pesisir Oregon terbakar dan kehilangan sebagian puncaknya.

Cemara Douglas (Pseudotsuga menziesii) memang umum tumbuh di Oregon, tetapi pohon ini istimewa. Dengan tinggi 99,1 meter dan diameter 3,5 meter, ia menjadi salah satu raksasa hutan pesisir.

Pohon berusia setidaknya 450 tahun itu tumbuh di sebelah timur Coquille, Oregon. Lokasinya berada di kawasan hutan yang dikelola Biro Pengelolaan Lahan Amerika Serikat (BLM).

Kronologi Kebakaran

Kebakaran pertama kali terpantau pada Minggu (16/8) di bagian pucuk pohon. Sehari kemudian, Asosiasi Perlindungan Hutan Coos (Coos FPA) mengonfirmasi nyala api merambat ke batang.

Tidak seperti kebakaran hutan pada umumnya, api hanya membakar satu pohon. Namun, karena ukurannya yang luar biasa, upaya pemadaman menjadi tantangan besar.

Upaya Pemadaman Api

Petugas pemadam Kebakaran Coos FPA segera membuat garis penahan api di sekitar pangkal pohon. Batang bagian bawah dibasahi terus-menerus agar percikan tidak merembet ke hutan sekitarnya.

Helikopter dikerahkan menjatuhkan ember-ember air ke bagian pucuk yang sulit dijangkau. Drone milik BLM membantu memetakan titik api untuk memandu tim darat.

Kondisi Terkini

Kobaran api tidak lagi terlihat langsung di lapangan pada Selasa (19/8) malam. Namun, citra inframerah masih menangkap titik panas di ketinggian sekitar 76 meter.

Sekitar 15 meter dari bagian puncak pohon sudah hilang akibat api. Meski begitu, Harper menegaskan pohon itu kemungkinan besar akan tetap hidup.

“Pohon itu sangat besar, massanya sangat banyak sehingga butuh waktu lama untuk membakar habis seluruh pohon," kata Harper dikutip dari Live Science.

Penyebab Masih Diselidiki

BLM menyingkirkan sambaran petir sebagai penyebab kebakaran berdasarkan data cuaca setempat. Penyelidikan lebih lanjut masih berlangsung untuk memastikan bagaimana api bisa muncul.

Cuaca panas dan kering pekan ini membuat tim pemadam tetap siaga. Mereka memastikan api tidak merembet ke pohon-pohon lain di sekitarnya.

Doerner Fir tidak hanya menjadi salah satu pohon tertinggi, tetapi juga simbol hutan Oregon. Keberadaannya selama berabad-abad menjadi saksi ekosistem dan sejarah kawasan pesisir di Amerika Serikat (AS).

Meskipun sebagian puncaknya musnah, harapan masih tersisa bahwa Doerner Fir akan bertahan.

Kebakaran ini sekaligus mengingatkan, betapa rapuhnya warisan alam meski berdiri selama ratusan tahun. (Z-1)