Ciri-Ciri WhatsApp Diblokir: Kenali Tanda-Tandanya Sekarang!

Ilustrasi(Freepik)

PERNAHKAH kamu merasa pesan WhatsApp kamu tidak sampai atau ada sesuatu yang aneh dengan akun kontakmu? Mungkin kamu sedang mengalami ciri-ciri WhatsApp diblokir. Jangan khawatir, artikel ini akan membantu kamu mengenali tanda-tanda WhatsApp diblokir dengan bahasa yang mudah dipahami. Yuk, simak penjelasannya!

Apa Itu WhatsApp Diblokir?

Ketika seseorang memblokir kamu di WhatsApp, kamu tidak akan bisa menghubungi mereka seperti biasa. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti masalah pribadi atau mereka ingin menjaga privasi. Namun, WhatsApp tidak akan memberitahu secara langsung jika kamu diblokir. Jadi, kamu perlu tahu ciri-ciri WhatsApp diblokir untuk memastikannya.

Ciri-Ciri WhatsApp Diblokir yang Perlu Kamu Tahu

Berikut adalah tanda-tanda utama yang menunjukkan bahwa nomor WhatsApp kamu mungkin telah diblokir oleh seseorang:

1. Pesan Hanya Centang Satu

Salah satu ciri-ciri WhatsApp diblokir adalah pesan yang kamu kirim hanya menunjukkan tanda centang satu (✓). Ini berarti pesan kamu tidak sampai ke penerima. Namun, perhatikan juga, centang satu bisa terjadi karena masalah jaringan atau penerima sedang offline.

2. Tidak Bisa Melihat Status "Last Seen" atau "Online"

Jika kamu tidak bisa melihat status "terakhir dilihat" atau "online" dari kontak tersebut, ini bisa jadi salah satu tanda WhatsApp diblokir. Biasanya, status ini akan kosong atau tidak muncul sama sekali. Tapi, ini juga bisa terjadi jika mereka mematikan pengaturan privasi.

3. Foto Profil Tidak Terlihat

Ciri lain adalah foto profil kontak tidak muncul, hanya menampilkan gambar abu-abu default. Ini sering menjadi petunjuk kuat bahwa kamu mungkin telah diblokir, meskipun bisa juga karena mereka menghapus foto profilnya.

4. Panggilan Tidak Tersambung

Jika kamu mencoba menelepon melalui WhatsApp dan panggilan tidak pernah tersambung, ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri WhatsApp diblokir. Panggilan akan terus berdering tanpa diangkat atau langsung terputus.

5. Tidak Bisa Menambahkan ke Grup

Coba tambahkan kontak tersebut ke grup WhatsApp. Jika muncul pesan error seperti "Tidak dapat menambahkan kontak", ini adalah tanda kuat bahwa nomor kamu diblokir oleh mereka.

6. Status atau Story Tidak Terlihat

Jika kamu biasanya bisa melihat status atau story kontak tersebut, tapi sekarang tidak bisa, ini bisa jadi petunjuk bahwa kamu diblokir. Namun, ini juga bisa terjadi jika mereka mengatur privasi status mereka.

Cara Memastikan Kamu Benar-Benar Diblokir

Untuk memastikan apakah kamu benar-benar diblokir, coba lakukan beberapa langkah berikut:

Gunakan Nomor Lain: Pinjam nomor lain untuk menghubungi kontak tersebut. Jika dari nomor lain kamu bisa melihat foto profil, status, atau pesan terkirim dengan centang dua, kemungkinan besar nomor kamu diblokir.

Pinjam nomor lain untuk menghubungi kontak tersebut. Jika dari nomor lain kamu bisa melihat foto profil, status, atau pesan terkirim dengan centang dua, kemungkinan besar nomor kamu diblokir. Perhatikan Pola: Jika semua ciri-ciri di atas muncul bersamaan (centang satu, tidak ada foto profil, dan panggilan tidak tersambung), kemungkinan besar kamu diblokir.

Apa yang Harus Dilakukan Jika WhatsApp Diblokir?

Jika kamu yakin telah diblokir, berikut beberapa langkah yang bisa kamu ambil:

Kesimpulan

Mengenali ciri-ciri WhatsApp diblokir cukup mudah jika kamu tahu apa yang harus diperhatikan, seperti pesan centang satu, tidak bisa melihat foto profil, atau panggilan yang tidak tersambung. Namun, pastikan kamu memeriksanya dengan hati-hati karena beberapa tanda bisa disebabkan oleh pengaturan privasi atau masalah jaringan. Jika kamu ingin memastikannya, gunakan nomor lain atau perhatikan pola yang muncul. Semoga artikel ini membantu kamu memahami situasinya dengan lebih baik!