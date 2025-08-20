10 Ciri-ciri WA Diblokir: Kenali Tanda-Tandanya Sekarang!

Ciri whatsapp diblokir.(Freepik)

PERNAHKAH kamu merasa pesan WhatsApp (WA) tidak sampai ke seseorang? Mungkin kamu diblokir! Jangan khawatir, berikut adalah 10 ciri-ciri WA diblokir yang bisa kamu cek untuk memastikannya. Artikel ini akan membantu kamu mengenali tanda-tanda tersebut dengan mudah dan jelas.

Apa Itu Blokir di WhatsApp?

Blokir di WhatsApp adalah fitur yang memungkinkan pengguna memutus kontak dengan seseorang tanpa pemberitahuan. Jika kamu diblokir, ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan. Yuk, simak ciri-ciri WA diblokir berikut ini!

10 Ciri-Ciri WA Diblokir yang Perlu Kamu Tahu

1. Pesan Hanya Centang Satu

Salah satu ciri-ciri WA diblokir yang paling jelas adalah pesanmu hanya menunjukkan centang satu (✓). Ini berarti pesan terkirim, tetapi tidak sampai ke penerima. Namun, pastikan dulu koneksi internet penerima tidak bermasalah.

2. Tidak Bisa Melihat Foto Profil

Jika foto profil kontak tiba-tiba hilang dan hanya menampilkan gambar abu-abu, ini bisa jadi tanda kamu diblokir. Tapi, bisa juga karena mereka mengatur privasi foto profilnya.

3. Status "Last Seen" Tidak Terlihat

Ketika kamu tidak bisa melihat waktu terakhir aktif atau "last seen" seseorang, ini salah satu ciri-ciri WA diblokir. Namun, pengaturan privasi juga bisa menyembunyikan informasi ini.

4. Tidak Bisa Melakukan Panggilan

Coba telepon via WhatsApp. Jika panggilan tidak tersambung sama sekali, ini bisa menjadi indikasi kamu diblokir. Perhatikan, ini bukan karena sinyal buruk, ya!

5. Status WhatsApp Tidak Muncul

Jika kamu tidak bisa melihat status atau story WhatsApp seseorang, ini juga termasuk ciri-ciri WA diblokir. Tapi, pastikan mereka memang biasa mengunggah status.

6. Tidak Bisa Menambahkan ke Grup

Coba tambahkan kontak ke grup WhatsApp. Jika muncul pesan error bahwa kamu tidak diizinkan menambahkannya, kemungkinan besar kamu diblokir.

7. Pesan Tidak Pernah Dibaca (Centang Biru)

Pesan yang kamu kirim tidak pernah berubah menjadi centang biru, meski sudah lama. Ini salah satu tanda kuat kamu mungkin diblokir.

8. Tidak Bisa Mengirim Pesan ke Nomor Tersebut

Jika kamu mencoba mengirim pesan dan tidak berhasil sama sekali, ini bisa jadi ciri-ciri WA diblokir. Pastikan nomornya masih aktif sebelum menyimpulkan.

9. Perubahan Profil Tidak Terlihat

Kamu tidak bisa melihat pembaruan apa pun di profil mereka, seperti perubahan nama atau info. Ini bisa jadi tanda kamu sudah tidak diizinkan mengakses profil mereka.

10. Cek dengan Nomor Lain

Untuk memastikan, coba hubungi dari nomor lain. Jika dari nomor lain semua fitur normal (centang dua, foto profil terlihat), kemungkinan besar nomormu diblokir.

Cara Memastikan Kamu Benar-Benar Diblokir

Untuk memastikan ciri-ciri WA diblokir, kombinasikan beberapa tanda di atas. Misalnya, jika pesan hanya centang satu, foto profil hilang, dan panggilan tidak tersambung, kemungkinan besar kamu diblokir. Namun, pengaturan privasi atau masalah teknis juga bisa menyebabkan tanda-tanda ini.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Diblokir?

Jika kamu yakin diblokir, hormati keputusan orang tersebut. Kamu bisa mencoba menghubungi lewat platform lain atau berbicara langsung jika memungkinkan. Jangan mencoba menghubungi berulang kali karena bisa dianggap mengganggu.

Kesimpulan

Mengenali ciri-ciri WA diblokir membantu kamu memahami situasi tanpa harus bertanya langsung. Dari centang satu hingga tidak bisa melihat status, tanda-tanda ini cukup jelas jika dikombinasikan. Jika kamu mengalami hal ini, tetap tenang dan hormati privasi orang lain.