10 Ciri-ciri WA Diblokir: Kenali Tanda-Tandanya Sekarang!

PERNAHKAH kamu merasa pesan WhatsApp (WA) tidak sampai ke seseorang? Mungkin kamu diblokir! Jangan khawatir, berikut adalah 10 ciri-ciri WA diblokir yang bisa kamu cek untuk memastikannya. Artikel ini akan membantu kamu mengenali tanda-tanda tersebut dengan mudah dan jelas.
Blokir di WhatsApp adalah fitur yang memungkinkan pengguna memutus kontak dengan seseorang tanpa pemberitahuan. Jika kamu diblokir, ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan. Yuk, simak ciri-ciri WA diblokir berikut ini!
Salah satu ciri-ciri WA diblokir yang paling jelas adalah pesanmu hanya menunjukkan centang satu (✓). Ini berarti pesan terkirim, tetapi tidak sampai ke penerima. Namun, pastikan dulu koneksi internet penerima tidak bermasalah.
Jika foto profil kontak tiba-tiba hilang dan hanya menampilkan gambar abu-abu, ini bisa jadi tanda kamu diblokir. Tapi, bisa juga karena mereka mengatur privasi foto profilnya.
Ketika kamu tidak bisa melihat waktu terakhir aktif atau "last seen" seseorang, ini salah satu ciri-ciri WA diblokir. Namun, pengaturan privasi juga bisa menyembunyikan informasi ini.
Coba telepon via WhatsApp. Jika panggilan tidak tersambung sama sekali, ini bisa menjadi indikasi kamu diblokir. Perhatikan, ini bukan karena sinyal buruk, ya!
Jika kamu tidak bisa melihat status atau story WhatsApp seseorang, ini juga termasuk ciri-ciri WA diblokir. Tapi, pastikan mereka memang biasa mengunggah status.
Coba tambahkan kontak ke grup WhatsApp. Jika muncul pesan error bahwa kamu tidak diizinkan menambahkannya, kemungkinan besar kamu diblokir.
Pesan yang kamu kirim tidak pernah berubah menjadi centang biru, meski sudah lama. Ini salah satu tanda kuat kamu mungkin diblokir.
Jika kamu mencoba mengirim pesan dan tidak berhasil sama sekali, ini bisa jadi ciri-ciri WA diblokir. Pastikan nomornya masih aktif sebelum menyimpulkan.
Kamu tidak bisa melihat pembaruan apa pun di profil mereka, seperti perubahan nama atau info. Ini bisa jadi tanda kamu sudah tidak diizinkan mengakses profil mereka.
Untuk memastikan, coba hubungi dari nomor lain. Jika dari nomor lain semua fitur normal (centang dua, foto profil terlihat), kemungkinan besar nomormu diblokir.
Untuk memastikan ciri-ciri WA diblokir, kombinasikan beberapa tanda di atas. Misalnya, jika pesan hanya centang satu, foto profil hilang, dan panggilan tidak tersambung, kemungkinan besar kamu diblokir. Namun, pengaturan privasi atau masalah teknis juga bisa menyebabkan tanda-tanda ini.
Jika kamu yakin diblokir, hormati keputusan orang tersebut. Kamu bisa mencoba menghubungi lewat platform lain atau berbicara langsung jika memungkinkan. Jangan mencoba menghubungi berulang kali karena bisa dianggap mengganggu.
Mengenali ciri-ciri WA diblokir membantu kamu memahami situasi tanpa harus bertanya langsung. Dari centang satu hingga tidak bisa melihat status, tanda-tanda ini cukup jelas jika dikombinasikan. Jika kamu mengalami hal ini, tetap tenang dan hormati privasi orang lain.
