Spesifikasi Unggulan Snapdragon 7s Gen 4 yang Baru Rilis

CHIPSET terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 7s Gen 4.(Dok. Qualcomm)

CHIPSET terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 7s Gen 4, resmi dirilis. Chipset itu diklaim membawa beberapa perubahan dari 7s Gen 3 yang dirilis tahun lalu.

Dikutip dari GSM Arena, chipset Qualcomm itu menawarkan CPU Kryo dengan arsitektur inti 1+3+4. Inti Cortex-A720 Prime 1x kini memiliki clock 2,7 GHz, dibandingkan dengan 2,5 GHz pada 7s Gen 3. Kecepatan clock pada unit Cortex-A720 3x (2,4 GHz) dan modul Cortex-A520 4x (1,8 GHz) tetap sama. Qualcomm mengklaim peningkatan kinerja CPU sebesar 7%.

Baca juga : Vivo V60 Bersiap Gebrak Pasar Indonesia, Ditenagai Chipset Qualcomm Terbaru

Selain itu, spesifikasi Snapdragon 7s Gen 4 lainnya, adalah kehadiran GPU Adreno baru. Qualcomm mengklaim bahwa chipset itu menawarkan peningkatan 7% dibandingkan pendahulunya. Chipset ini juga menghadirkan fitur-fitur Snapdragon Elite Gaming seperti Adaptive Performance Engine 3.0 dan Snapdragon Game Super Resolution.

Baca juga : Spesifikasi Xiaomi 16 Bocor, Dikabarkan Hadir dengan Snapdragon 8 Elite 2

Snapdragon 7s Gen 4 pun hadir dengan fitur barunya, termasuk mampu mendukung perangkat dengan layar ultra lebar (hingga 1.300 x 2.900 piksel) dengan kecepatan refresh 144Hz. Qualcomm juga menghadirkan Spectra ISP yang diperbarui, yang dapat merekam sensor 200MP dan video 4K pada 30 fps, termasuk format Hybrid Log Gamma (HLG), HDR10, dan HDR10+.

Tak kalah penting, NPU Hexagon pada chipset tersebut telah diperbarui dan menawarkan performa AI yang lebih baik dengan dukungan untuk large language model (LLM) Llama 1B dan Qwen 1B serta penerjemahan waktu nyata. Chip ini dilengkapi RAM LPDDR5 pada 3.200 MHz dan penyimpanan UFS 3.1 serta teknologi pengisian daya Quick Charge 4+ dari Qualcomm.

Dari segi konektivitas, chip 7s Gen 4 yang baru mendukung sub-6 GHz 5G, Wi-Fi 6E, dan Bluetooth 5.4. Chip ini juga mendukung codec audio aptX Lossless dan aptX Adaptive. Qualcomm belum mengungkap ponsel mana yang akan menggunakan chip baru tersebut. (M-1)