Mengapa Tidak Ada iPhone 9 dan Windows 9? Misteri di Balik Penamaan

Ilustrasi(Freepik)

BANYAK orang bertanya-tanya, mengapa tidak ada iPhone 9 atau Windows 9? Baik Apple maupun Microsoft melompati angka 9 dalam penamaan produk mereka. Apa alasan di balik keputusan ini? Artikel ini akan menjelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.

Kenapa Apple Melewatkan iPhone 9?

Apple meluncurkan iPhone 8 dan langsung ke iPhone X (dibaca "ten") pada tahun 2017. Mengapa iPhone 9 tidak ada? Berikut beberapa alasan yang mungkin:

Peringatan 10 Tahun iPhone: iPhone X dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-10 iPhone. Angka "X" (sepuluh dalam angka Romawi) terasa lebih istimewa daripada angka 9.

iPhone X dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-10 iPhone. Angka "X" (sepuluh dalam angka Romawi) terasa lebih istimewa daripada angka 9. Pemasaran dan Persepsi: Apple ingin iPhone X terlihat sebagai lompatan besar dalam teknologi, dengan fitur seperti Face ID dan desain tanpa tombol home. Melewatkan iPhone 9 membuat produk ini terasa lebih revolusioner.

Apple ingin iPhone X terlihat sebagai lompatan besar dalam teknologi, dengan fitur seperti Face ID dan desain tanpa tombol home. Melewatkan iPhone 9 membuat produk ini terasa lebih revolusioner. Keselarasan dengan Nama Produk Lain: Apple mungkin ingin menyamakan penamaan dengan produk lain, seperti macOS X, yang juga menggunakan "X" untuk menandakan sesuatu yang baru.

Jadi, meskipun iPhone 9 tidak pernah ada, keputusan ini lebih tentang strategi pemasaran dan simbolisme daripada masalah teknis.

Alasan Microsoft Melewatkan Windows 9

Sama seperti Apple, Microsoft juga melompati angka 9. Setelah Windows 8, mereka langsung merilis Windows 10 pada tahun 2015. Apa penyebabnya?

Masalah Kompatibilitas Perangkat Lunak: Beberapa program lama menggunakan kode yang memeriksa versi Windows dengan mencari angka "9" (seperti Windows 95 dan 98). Jika dinamakan Windows 9, program ini bisa salah mengira sistem operasi sebagai versi lama, menyebabkan error.

Beberapa program lama menggunakan kode yang memeriksa versi Windows dengan mencari angka "9" (seperti Windows 95 dan 98). Jika dinamakan Windows 9, program ini bisa salah mengira sistem operasi sebagai versi lama, menyebabkan error. Simbol Perubahan Besar: Windows 10 dirancang sebagai sistem operasi universal untuk PC, tablet, dan ponsel. Microsoft ingin menunjukkan bahwa ini adalah langkah besar, bukan sekadar peningkatan kecil dari Windows 8.

Windows 10 dirancang sebagai sistem operasi universal untuk PC, tablet, dan ponsel. Microsoft ingin menunjukkan bahwa ini adalah langkah besar, bukan sekadar peningkatan kecil dari Windows 8. Strategi Pemasaran: Angka 10 terdengar lebih modern dan lengkap dibandingkan 9. Microsoft ingin Windows 10 terasa seperti lompatan besar dalam teknologi.

Keputusan ini membantu Microsoft menghindari masalah teknis sekaligus membuat Windows 10 lebih menarik di mata pengguna.

Apa Kesamaan Antara iPhone 9 dan Windows 9?

Baik Apple maupun Microsoft melewatkan angka 9 untuk alasan yang berbeda, tetapi ada kesamaan:

Strategi Pemasaran: Kedua perusahaan ingin produk mereka terlihat lebih canggih dan menarik perhatian.

Kedua perusahaan ingin produk mereka terlihat lebih canggih dan menarik perhatian. Pengesahan Brand: Melewatkan angka 9 membantu menciptakan kesan bahwa produk baru adalah lompatan besar, bukan sekadar peningkatan kecil.

Apakah Akan Ada iPhone 9 atau Windows 9 di Masa Depan?

Kemungkinan besar, tidak. Apple dan Microsoft sudah melanjutkan penamaan mereka dengan angka yang lebih tinggi (seperti iPhone 11, 12, dan seterusnya, serta pembaruan Windows 10 dan 11). Angka 9 sepertinya akan tetap dilewati untuk menjaga konsistensi.

Kesimpulan

Tidak adanya iPhone 9 dan Windows 9 bukanlah kebetulan. Apple melewatkan iPhone 9 untuk merayakan ulang tahun ke-10 iPhone dan menciptakan kesan revolusioner dengan iPhone X. Sementara itu, Microsoft menghindari Windows 9 untuk mencegah masalah kompatibilitas dan menonjolkan Windows 10 sebagai sistem operasi modern. Kedua keputusan ini menunjukkan bagaimana strategi pemasaran dan teknis memengaruhi penamaan produk teknologi.