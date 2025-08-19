Mengapa Tidak Ada iPhone 9 dan Windows 9? Misteri di Balik Penamaan

Headline
BANYAK orang bertanya-tanya, mengapa tidak ada iPhone 9 atau Windows 9? Baik Apple maupun Microsoft melompati angka 9 dalam penamaan produk mereka. Apa alasan di balik keputusan ini? Artikel ini akan menjelaskan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami.
Apple meluncurkan iPhone 8 dan langsung ke iPhone X (dibaca "ten") pada tahun 2017. Mengapa iPhone 9 tidak ada? Berikut beberapa alasan yang mungkin:
Jadi, meskipun iPhone 9 tidak pernah ada, keputusan ini lebih tentang strategi pemasaran dan simbolisme daripada masalah teknis.
Sama seperti Apple, Microsoft juga melompati angka 9. Setelah Windows 8, mereka langsung merilis Windows 10 pada tahun 2015. Apa penyebabnya?
Keputusan ini membantu Microsoft menghindari masalah teknis sekaligus membuat Windows 10 lebih menarik di mata pengguna.
Baik Apple maupun Microsoft melewatkan angka 9 untuk alasan yang berbeda, tetapi ada kesamaan:
Kemungkinan besar, tidak. Apple dan Microsoft sudah melanjutkan penamaan mereka dengan angka yang lebih tinggi (seperti iPhone 11, 12, dan seterusnya, serta pembaruan Windows 10 dan 11). Angka 9 sepertinya akan tetap dilewati untuk menjaga konsistensi.
Tidak adanya iPhone 9 dan Windows 9 bukanlah kebetulan. Apple melewatkan iPhone 9 untuk merayakan ulang tahun ke-10 iPhone dan menciptakan kesan revolusioner dengan iPhone X. Sementara itu, Microsoft menghindari Windows 9 untuk mencegah masalah kompatibilitas dan menonjolkan Windows 10 sebagai sistem operasi modern. Kedua keputusan ini menunjukkan bagaimana strategi pemasaran dan teknis memengaruhi penamaan produk teknologi.
