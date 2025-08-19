Semua Jenis Tanaman di Grow a Garden untuk Event Beanstalk

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
EVENT terbaru Grow a Garden menghadirkan tantangan menarik bernama Beanstalk Update. Di mana pemain harus memberi makan tanaman ajaib agar tumbuh semakin tinggi.
Untuk melakukannya, Jack akan meminta jenis tanaman tertentu yang berubah secara berkala. Semakin tepat tanaman yang diberikan, semakin besar pula peluang pemain mendapatkan hadiah eksklusif, termasuk dari Jack maupun Goliath.
Dalam event ini, setiap tanaman memiliki rarity (tingkat kelangkaan), poin kontribusi, serta cara mendapatkannya. Umumnya, semakin langka sebuah tanaman, semakin besar pula poin yang diberikan untuk pertumbuhan beanstalk. Oleh karena itu, memahami kategori tanaman menjadi kunci agar pemain bisa mengatur strategi dengan tepat.
Berikut adalah daftar lengkap sayuran yang bisa ditemukan, beserta tingkat kelangkaan, poin, dan cara memperolehnya:
Selain daftar sayuran di atas, Grow a Garden juga membagi seluruh tanaman ke dalam kategori tertentu. Misalnya:
Beberapa tanaman memang hanya termasuk satu kategori, namun ada juga yang masuk ke lebih dari satu, tergantung karakteristiknya. Jumlah tanaman dalam tiap kategori bervariasi, dan kemungkinan besar akan terus bertambah seiring update baru.
Pemain dapat melihat progres koleksi tanaman melalui Garden Guide, yang menampilkan daftar lengkap tanaman yang sudah diperoleh. Fitur ini membantu memastikan apakah sudah memiliki jenis yang diminta Jack, sehingga pertumbuhan beanstalk lebih cepat dan hadiah bisa dikumpulkan maksimal. (IGN/Eurogamer/Z-2)
PARADISE Egg diperkenalkan dalam gim Grow a Garden di Roblox, sebagai bagian dari pembaruan Summer Harvest yang diluncurkan pada 21 Juni 2025.
