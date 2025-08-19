Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Semua Jenis Tanaman di Grow a Garden untuk Event Beanstalk

Thalatie K Yani
19/8/2025 06:00
Grow a Garden(Roblox)

EVENT terbaru Grow a Garden menghadirkan tantangan menarik bernama Beanstalk Update. Di mana pemain harus memberi makan tanaman ajaib agar tumbuh semakin tinggi. 

Untuk melakukannya, Jack akan meminta jenis tanaman tertentu yang berubah secara berkala. Semakin tepat tanaman yang diberikan, semakin besar pula peluang pemain mendapatkan hadiah eksklusif, termasuk dari Jack maupun Goliath.

Pentingnya Mengetahui Jenis Tanaman

Dalam event ini, setiap tanaman memiliki rarity (tingkat kelangkaan), poin kontribusi, serta cara mendapatkannya. Umumnya, semakin langka sebuah tanaman, semakin besar pula poin yang diberikan untuk pertumbuhan beanstalk. Oleh karena itu, memahami kategori tanaman menjadi kunci agar pemain bisa mengatur strategi dengan tepat.

Daftar Lengkap Sayuran di Grow a Garden

Berikut adalah daftar lengkap sayuran yang bisa ditemukan, beserta tingkat kelangkaan, poin, dan cara memperolehnya:

  • Carrot – Common – 1 poin – Seed Shop
  • Chocolate Carrot – Common – 1 poin – Event Exclusive
  • Artichoke – Uncommon – 2 poin – Event Exclusive
  • Onion – Uncommon – 2 poin – Gourmet Seed Pack
  • Rhubarb – Uncommon – 2 poin – Culinarian Chest
  • Wild Carrot – Uncommon – 2 poin – Summer Seed Pack
  • Cauliflower – Rare – 3 poin – Summer Merchant Shop
  • Corn – Rare – 3 poin – Seed Shop
  • Jalapeno – Rare – 3 poin – Gourmet Seed Pack
  • Tomato – Rare – 3 poin – Seed Shop
  • Mandrake – Rare – 3 poin – Goliath’s Goods
  • Pumpkin – Legendary – 4 poin – Seed Shop
  • Taro Flower – Legendary – 4 poin – Zen Seed Pack
  • Bell Pepper – Mythical – 5 poin – Summer Merchant Shop
  • Eggplant – Mythical – 5 poin – Premium Seed Pack
  • Tall Asparagus – Mythical – 5 poin – Gourmet Seed Pack
  • Bitter Melon – Mythical – 5 poin – Event Exclusive
  • Pepper – Divine – 6 poin – Seed Shop
  • Dragon Pepper – Divine – 6 poin – Exotic Crafters Seed Pack
  • Grand Tomato – Divine – 6 poin – Gourmet Seed Pack
  • Beanstalk – Prismatic – 7 poin – Seed Shop

Kategori Tanaman dalam Game

Selain daftar sayuran di atas, Grow a Garden juga membagi seluruh tanaman ke dalam kategori tertentu. Misalnya:

  • Fruit: Apple, Blueberry, Peach, Grape
  • Root: Carrot, Rhubarb, Onion
  • Berry: Blueberry (masuk dua kategori: Fruit dan Berry)

Beberapa tanaman memang hanya termasuk satu kategori, namun ada juga yang masuk ke lebih dari satu, tergantung karakteristiknya. Jumlah tanaman dalam tiap kategori bervariasi, dan kemungkinan besar akan terus bertambah seiring update baru.

Cara Mengecek Koleksi

Pemain dapat melihat progres koleksi tanaman melalui Garden Guide, yang menampilkan daftar lengkap tanaman yang sudah diperoleh. Fitur ini membantu memastikan apakah sudah memiliki jenis yang diminta Jack, sehingga pertumbuhan beanstalk lebih cepat dan hadiah bisa dikumpulkan maksimal. (IGN/Eurogamer/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
