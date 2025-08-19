Semua Jenis Tanaman di Grow a Garden untuk Event Beanstalk

Grow a Garden(Roblox)

EVENT terbaru Grow a Garden menghadirkan tantangan menarik bernama Beanstalk Update. Di mana pemain harus memberi makan tanaman ajaib agar tumbuh semakin tinggi.

Untuk melakukannya, Jack akan meminta jenis tanaman tertentu yang berubah secara berkala. Semakin tepat tanaman yang diberikan, semakin besar pula peluang pemain mendapatkan hadiah eksklusif, termasuk dari Jack maupun Goliath.

Pentingnya Mengetahui Jenis Tanaman

Dalam event ini, setiap tanaman memiliki rarity (tingkat kelangkaan), poin kontribusi, serta cara mendapatkannya. Umumnya, semakin langka sebuah tanaman, semakin besar pula poin yang diberikan untuk pertumbuhan beanstalk. Oleh karena itu, memahami kategori tanaman menjadi kunci agar pemain bisa mengatur strategi dengan tepat.

Baca juga : Bagaimana Cara Mendapat Paradise Egg di Grow a Garden?

Daftar Lengkap Sayuran di Grow a Garden

Berikut adalah daftar lengkap sayuran yang bisa ditemukan, beserta tingkat kelangkaan, poin, dan cara memperolehnya:

Carrot – Common – 1 poin – Seed Shop

Chocolate Carrot – Common – 1 poin – Event Exclusive

Artichoke – Uncommon – 2 poin – Event Exclusive

Onion – Uncommon – 2 poin – Gourmet Seed Pack

Rhubarb – Uncommon – 2 poin – Culinarian Chest

Wild Carrot – Uncommon – 2 poin – Summer Seed Pack

Cauliflower – Rare – 3 poin – Summer Merchant Shop

Corn – Rare – 3 poin – Seed Shop

Jalapeno – Rare – 3 poin – Gourmet Seed Pack

Tomato – Rare – 3 poin – Seed Shop

Mandrake – Rare – 3 poin – Goliath’s Goods

Pumpkin – Legendary – 4 poin – Seed Shop

Taro Flower – Legendary – 4 poin – Zen Seed Pack

Bell Pepper – Mythical – 5 poin – Summer Merchant Shop

Eggplant – Mythical – 5 poin – Premium Seed Pack

Tall Asparagus – Mythical – 5 poin – Gourmet Seed Pack

Bitter Melon – Mythical – 5 poin – Event Exclusive

Pepper – Divine – 6 poin – Seed Shop

Dragon Pepper – Divine – 6 poin – Exotic Crafters Seed Pack

Grand Tomato – Divine – 6 poin – Gourmet Seed Pack

Beanstalk – Prismatic – 7 poin – Seed Shop

Kategori Tanaman dalam Game

Selain daftar sayuran di atas, Grow a Garden juga membagi seluruh tanaman ke dalam kategori tertentu. Misalnya:

Fruit: Apple, Blueberry, Peach, Grape

Root: Carrot, Rhubarb, Onion

Berry: Blueberry (masuk dua kategori: Fruit dan Berry)

Beberapa tanaman memang hanya termasuk satu kategori, namun ada juga yang masuk ke lebih dari satu, tergantung karakteristiknya. Jumlah tanaman dalam tiap kategori bervariasi, dan kemungkinan besar akan terus bertambah seiring update baru.

Cara Mengecek Koleksi

Pemain dapat melihat progres koleksi tanaman melalui Garden Guide, yang menampilkan daftar lengkap tanaman yang sudah diperoleh. Fitur ini membantu memastikan apakah sudah memiliki jenis yang diminta Jack, sehingga pertumbuhan beanstalk lebih cepat dan hadiah bisa dikumpulkan maksimal. (IGN/Eurogamer/Z-2)