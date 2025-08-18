Harga iPhone 15 Terbaru 2025: Cek Spesifikasi & Promo!

Headline
MAU tahu harga iPhone 15 terbaru di Indonesia? Apple telah merilis seri iPhone 15 dengan fitur canggih seperti USB-C, kamera lebih baik, dan performa kencang. Artikel ini akan membahas harga iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max, plus tips mendapatkan penawaran terbaik.
Harga iPhone 15 bervariasi tergantung pada model dan kapasitas penyimpanan. Berikut daftar harga resmi berdasarkan informasi terbaru dari sumber terpercaya:
Catatan: Harga iPhone 15 di atas adalah harga ritel resmi dan dapat berbeda di toko atau saat promo. Pastikan cek di toko resmi Apple atau distributor terpercaya.
Selain harga iPhone 15 yang kompetitif, seri ini punya fitur menarik:
Fitur ini membuat iPhone 15 layak dipertimbangkan, terutama jika kamu cari ponsel premium dengan harga terjangkau.
Ingin beli iPhone 15 dengan harga terbaik? Ikuti tips ini:
Dengan harga iPhone 15 mulai dari Rp12,2 juta, kamu dapat ponsel dengan teknologi terbaru dan dukungan update iOS jangka panjang. Namun, jika budget di bawah Rp10 juta, kamu bisa pertimbangkan iPhone 13 yang punya fitur mirip tapi lebih murah.
Pilihan tergantung kebutuhan:
Kamu bisa beli iPhone 15 di:
Pastikan cek ulasan toko dan garansi resmi sebelum beli.
Harga iPhone 15 di Indonesia mulai dari Rp12,2 juta hingga Rp33,9 juta untuk Pro Max 1 TB. Dengan fitur canggih seperti USB-C dan kamera 48 MP, seri ini menawarkan nilai lebih dibanding pendahulunya. Untuk harga terbaik, pantau promo di e-commerce atau manfaatkan program trade-in. Pilih model sesuai kebutuhan dan budget kamu! (P-4)
