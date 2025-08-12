Berikut Cara Install SoundCloud di PC(Doc SoundCloud)

SOUNDCLOUD adalah platform distribusi audio dan layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna mengunggah, memutar, membagikan, dan menemukan berbagai karya audio, mulai dari lagu, podcast, remix, hingga rekaman independen.

Platform ini diluncurkan pada 2007 di Berlin, Jerman, dan menjadi populer karena memberikan kesempatan bagi musisi, DJ, dan kreator independen untuk membagikan karya mereka secara gratis atau berbayar tanpa harus melalui label besar.

Berikut Cara Install SoundCloud di PC

1. Menggunakan Browser

Buka browser di PC.

Kunjungi situs resmi https://soundcloud.com.

Login atau buat akun baru.

Kamu bisa langsung memutar lagu dan playlist tanpa perlu install aplikasi tambahan.

2. Menggunakan Aplikasi PWA di Google Chrome atau Microsoft Edge

Ini membuat SoundCloud seperti aplikasi yang bisa dibuka langsung di desktop.

Buka SoundCloud di Chrome atau Edge.

Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas.

Pilih Install SoundCloud atau Install App.

Setelah terpasang, SoundCloud akan memiliki ikon di desktop dan bisa dibuka seperti aplikasi biasa.

3. Menggunakan Microsoft Store

Buka Microsoft Store di PC.

Cari SoundCloud, biasanya berupa aplikasi pihak ketiga, bukan resmi.

Klik Get atau Install lalu jalankan.

Perlu hati-hati, karena sebagian besar aplikasi di Store bukan buatan resmi SoundCloud.

4. Menggunakan Emulator Android

Install emulator Android seperti Bluestacks atau LDPlayer.

Buka Google Play Store di emulator.

Cari SoundCloud dan install seperti di HP.

Dengan menggunakan SoundCloud, maka pengguna bisa mengakses banyak lagu indie dan remix eksklusif yang tidak ada di platform lain. (Z-4)