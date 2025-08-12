Headline
Akhiri Kekerasan di TNI

Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.

Cara Install SoundCloud di PC

Reynaldi Andrian Pamungkas
12/8/2025 18:00
Berikut Cara Install SoundCloud di PC(Doc SoundCloud)

SOUNDCLOUD adalah platform distribusi audio dan layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna mengunggah, memutar, membagikan, dan menemukan berbagai karya audio, mulai dari lagu, podcast, remix, hingga rekaman independen.

Platform ini diluncurkan pada 2007 di Berlin, Jerman, dan menjadi populer karena memberikan kesempatan bagi musisi, DJ, dan kreator independen untuk membagikan karya mereka secara gratis atau berbayar tanpa harus melalui label besar.

1. Menggunakan Browser

  • Buka browser di PC.
  • Kunjungi situs resmi https://soundcloud.com.
  • Login atau buat akun baru.
  • Kamu bisa langsung memutar lagu dan playlist tanpa perlu install aplikasi tambahan.

2. Menggunakan Aplikasi PWA di Google Chrome atau Microsoft Edge

  • Ini membuat SoundCloud seperti aplikasi yang bisa dibuka langsung di desktop.
  • Buka SoundCloud di Chrome atau Edge.
  • Klik ikon titik tiga di pojok kanan atas.
  • Pilih Install SoundCloud atau Install App.
  • Setelah terpasang, SoundCloud akan memiliki ikon di desktop dan bisa dibuka seperti aplikasi biasa.

3. Menggunakan Microsoft Store

  • Buka Microsoft Store di PC.
  • Cari SoundCloud, biasanya berupa aplikasi pihak ketiga, bukan resmi.
  • Klik Get atau Install lalu jalankan.
  • Perlu hati-hati, karena sebagian besar aplikasi di Store bukan buatan resmi SoundCloud.

4. Menggunakan Emulator Android

  • Install emulator Android seperti Bluestacks atau LDPlayer.
  • Buka Google Play Store di emulator.
  • Cari SoundCloud dan install seperti di HP.

Dengan menggunakan SoundCloud, maka pengguna bisa mengakses banyak lagu indie dan remix eksklusif yang tidak ada di platform lain. (Z-4)



Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Cara Install SoundCloud di Laptop

    Cara Install SoundCloud di Laptop

    23/7/2025 17:00

    SoundCloud sangat populer di kalangan musisi independen, DJ, dan kreator konten audio karena memberi mereka ruang untuk membagikan karya tanpa harus melalui label rekaman besar.

  • Berikut Cara Upload Lagu di SoundCloud

    5 Cara Upload Lagu di SoundCloud

    05/5/2025 23:30

    Dikenal sebagai salah satu platform terbesar bagi para musisi independen, SoundCloud memberikan kesempatan bagi para pembuat musik untuk memperkenalkan karya mereka ke khalayak luas.

  • Berikut Fitur SoundCloud yang jarang dketahui

    13 Fitur SoundCloud yang Jarang Diketahui

    07/3/2025 21:00

    SoundCloud bukan hanya platform streaming musik, tetapi juga memiliki berbagai fitur unik yang sering tidak disadari oleh penggunanya.

  • Berikut 50 daftar lagu galau paling hits

    50 Daftar Lagu Galau Paling Hits Indonesia dan Luar Negeri

    05/6/2024 22:10

    Beberapa lagu dengan beat atau tempo cepat bisa membuat kalian semangat. Bahkan, untuk lagu galau biasanya memiliki tempo yang lambat atau lebih melow.

  • Ilustrasi

    7 Aplikasi Download Lagu Gratis di Ponsel

    18/7/2021 20:55

    Kamu bisa menggunakan aplikasi download lagu dan memutar musik tanpa membutuhkan jaringan internet. Berikut daftar aplikasi download lagu gratis di ponsel terbaik yang bisa kamu coba.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik
