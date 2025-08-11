Arti ACC dan Singkatan Bahasa Inggris di Media Sosial yang Wajib Kamu Tahu!

Ilustrasi(freepik)

Pernah dengar istilah ACC di media sosial tapi bingung artinya? Jangan khawatir! Artikel ini akan menjelaskan arti ACC dan beberapa singkatan Bahasa Inggris populer lainnya yang sering digunakan di platform seperti Instagram, X, atau TikTok. Dengan memahami singkatan ini, kamu bisa lebih gaul dan nggak ketinggalan tren!

Apa Arti ACC di Media Sosial?

Di media sosial, arti ACC adalah approved atau disetujui. Istilah ini sering muncul di grup jual-beli online, forum, atau chat ketika seseorang menyetujui sesuatu, seperti pesanan, permintaan, atau proposal. Misalnya, kalau kamu kirim desain ke klien dan mereka bilang "ACC," artinya mereka sudah oke dengan hasil kerjamu!

Contoh penggunaan:

Baca juga : Apa Itu DM di Media Sosial? Arti dan Kapan Harus Menggunakannya

"Desainnya udah oke, ACC!" (Artinya desain disetujui.)

"Pesanan kamu sudah ACC, tunggu pengiriman ya!"

Singkatan Bahasa Inggris Lain yang Populer di Media Sosial

Selain arti ACC, ada banyak singkatan Bahasa Inggris lain yang sering dipakai di media sosial. Berikut beberapa di antaranya yang wajib kamu tahu:

1. LOL - Laughing Out Loud

Artinya tertawa terbahak-bahak. Biasanya dipakai saat melihat sesuatu yang lucu, seperti meme atau video di X. Contoh: "LOL, videonya kocak banget!"

Baca juga : Acc Adalah? Ketahui Arti dan Singkatan Bahasa Inggris Lain di Media Sosial

2. DM - Direct Message

DM berarti pesan langsung. Istilah ini digunakan untuk mengajak seseorang mengobrol secara pribadi di media sosial. Contoh: "DM aku kalau mau diskusi lebih lanjut!"

3. TBH - To Be Honest

Artinya jujur saja. Biasanya dipakai untuk menyampaikan pendapat atau perasaan secara terbuka. Contoh: "TBH, aku kurang suka sama filter ini."

4. FOMO - Fear of Missing Out

FOMO adalah rasa takut ketinggalan tren atau momen seru. Contoh: "Aku ikut giveaway ini karena FOMO, hehe!"

5. BRB - Be Right Back

Artinya akan segera kembali. Dipakai saat seseorang ingin meninggalkan percakapan sebentar. Contoh: "BRB, mau ambil minum dulu."

Mengapa Penting Memahami Singkatan Ini?

Memahami arti ACC dan singkatan lainnya membantu kamu berkomunikasi lebih lancar di media sosial. Selain itu, kamu bisa terlihat lebih kekinian dan mudah memahami konteks percakapan. Apalagi, singkatan ini sering muncul di caption, komentar, atau chat, jadi kamu nggak akan bingung lagi!

Tips Menggunakan Singkatan di Media Sosial

Agar tetap keren dan nggak salah kaprah, berikut beberapa tips menggunakan singkatan seperti ACC:

Gunakan di Konteks yang Tepat: Jangan pakai ACC di situasi formal, seperti email kerja.

Jangan pakai ACC di situasi formal, seperti email kerja. Pahami Audiens: Pastikan teman chatmu juga paham arti singkatan yang kamu gunakan.

Pastikan teman chatmu juga paham arti singkatan yang kamu gunakan. Jangan Berlebihan: Terlalu banyak singkatan bisa bikin orang bingung.

Kesimpulan

Sekarang kamu sudah tahu bahwa arti ACC adalah approved dan beberapa singkatan Bahasa Inggris lain yang populer di media sosial. Dengan memahami istilah-istilah ini, kamu bisa lebih percaya diri saat ngobrol online atau ikut tren di X, Instagram, dan platform lainnya. Yuk, mulai gunakan singkatan ini dengan bijak dan tetap gaul!