6 Rekomendasi HP dengan Stabilizer Video Terbaik, Segini Harganya

Stabilisasi: Kombinasi OIS + EIS di kamera belakang, sangat mendukung untuk vlogging dan video harian.
Harga: Sekitar Rp3,4 juta.
6. POCO M6 Pro
Stabilisasi: Kamera utama 64 MP dilengkapi OIS, fitur langka di harga sangat terjangkau.
Spesifikasi: Performa stabil, baterai awet, cocok untuk kebutuhan fotografi dan video ringan.
Harga: Sekitar Rp2,8 juta.
Untuk memilih HP dengan stabilizer kamera terbaik, bisa pilih Honor Magic 6 Pro atau Xiaomi Civi 3 bagi video sinematik. Untuk opsi mid range stabil dengan nilai tinggi gunakan Redmi Note 13 Pro 5G. Dan untuk budget sangat terbatas tapi butuh stabil pakai POCO M6 Pro. (Z-4)