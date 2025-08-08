Headline
Surya Ingatkan Soal Tanggung Jawab Parpol

Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

6 Rekomendasi HP dengan Stabilizer Video Terbaik, Segini Harganya

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/8/2025 23:30
6 Rekomendasi HP dengan Stabilizer Video Terbaik, Segini Harganya
Berikut Rekomendasi HP dengan Stabilizer Video Terbaik(Freepik)

STABILIZER kamera adalah perangkat atau fitur yang berfungsi untuk mengurangi guncangan dan getaran saat merekam video atau memotret.

Sehingga, hasil gambar atau video terlihat lebih stabil, halus, dan profesional.

Berikut 6 Rekomendasi HP dengan Stabilizer Video Terbaik

1. Honor Magic 6 Pro

Baca juga : 7 Rekomendasi HP dengan Stabilizer Kamera Terbaik

  • Stabilisasi: Kombinasi OIS & gyro-EIS di semua kamera belakang, mendukung perekaman video 4K dengan tambahan 10-bit video untuk warna lebih kaya.
  • Spesifikasi: Snapdragon 8 Gen 3, RAM hingga 16 GB, penyimpanan hingga 1 TB, layar OLED 6,8 inci 120 Hz, baterai 5.600 mAh, 80W wired + 66W wireless.
  • Harga: Sekitar Rp12-15 juta.

2. Xiaomi Civi 3

  • Stabilisasi: Kamera Sony 50 MP utama sudah dilengkapi OIS + gyro-EIS, hasil perekaman sangat stabil dan mulus.
  • Spesifikasi: Dimensity 8200 Ultra, RAM 12–16 GB, penyimpanan hingga 1 TB, layar AMOLED 6,55 inci 120 Hz, baterai 4.500 mAh, 67W fast charging.
  • Harga: Sekitar Rp6-8 juta.

3. Redmi Note 13 Pro 5G

  • Stabilisasi: Kamera utama 200 MP dengan OIS & EIS, perekaman video hingga 4K/30fps serta slow-motion 120fps.
  • Spesifikasi: Layar AMOLED 6,67 inci 120 Hz, Snapdragon 7s Gen 2, RAM 8 GB + 256 GB, baterai 5.100 mAh, 67W fast charging.
  • Harga: Sekitar Rp4,8 juta.

4. Samsung Galaxy A25 5G

  • Stabilisasi: Fitur OIS pada kamera utama dan Super Steady (VDIS) untuk video lancar saat bergerak.
  • Spesifikasi: Layar Super AMOLED 6,5 inci 120 Hz, Exynos 1280, RAM 8 GB + 128 GB, baterai 5.000 mAh, 25W charging.
  • Harga: Sekitar Rp3,8-3,5 juta.

5. Realme 13 Plus 5G

  • Stabilisasi: Kombinasi OIS + EIS di kamera belakang, sangat mendukung untuk vlogging dan video harian. 
  • Harga: Sekitar Rp3,4 juta.

6. POCO M6 Pro

  • Stabilisasi: Kamera utama 64 MP dilengkapi OIS, fitur langka di harga sangat terjangkau.
  • Spesifikasi: Performa stabil, baterai awet, cocok untuk kebutuhan fotografi dan video ringan.
  • Harga: Sekitar Rp2,8 juta.

Untuk memilih HP dengan stabilizer kamera terbaik, bisa pilih Honor Magic 6 Pro atau Xiaomi Civi 3 bagi video sinematik. Untuk opsi mid range stabil dengan nilai tinggi gunakan Redmi Note 13 Pro 5G. Dan untuk budget sangat terbatas tapi butuh stabil pakai POCO M6 Pro. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved