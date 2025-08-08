14 Fitur YouCut Editor Video Musik Paling Berguna

A- A+

Berikut Fitur YouCut Editor Video Musik(Doc Microsoft Store)

YOUCUT Editor Video Musik adalah aplikasi edit video untuk perangkat Android yang dikembangkan oleh InShot Inc., dirancang untuk membuat dan mengedit video dengan mudah langsung dari HP.

Aplikasi ini populer karena ringan, memiliki fitur lengkap, dan tidak memberikan watermark pada hasil video meskipun digunakan secara gratis.

Berikut 14 Fitur YouCut Editor Video Musik

1. Edit Video Tanpa Watermark

Versi gratisnya bisa digunakan tanpa logo watermark bawaan di video.

2. Pemotong & Pemisah Video

Memotong durasi video atau membagi video menjadi beberapa bagian.

3. Penggabungan Video

Menggabungkan beberapa klip video menjadi satu file.

4. Penyesuaian Kecepatan

Mengatur efek slow motion atau fast motion.

5. Filter & Efek Visual

Menambahkan filter warna dan efek sinematik pada video.

6. Transisi Video

Menyediakan berbagai efek transisi antar klip agar perpindahan lebih halus.

7. Tambahkan Musik & Efek Suara

Memasukkan musik latar atau efek suara dari koleksi bawaan atau file pribadi.

8. Teks & Stiker

Menambahkan tulisan dengan berbagai font, ukuran, dan animasi, serta stiker lucu atau ikon.

9. Pengatur Rasio Layar

Mengubah ukuran video sesuai kebutuhan seperti 16:9, 1:1, 9:16.

10. Background Blur

Mengaburkan latar belakang untuk video vertikal atau horizontal.

11. Penyesuaian Warna

Mengatur kecerahan, kontras, saturasi, dan tone video.

12. Ekspor Video Berkualitas Tinggi

Menyimpan video dengan resolusi hingga Full HD 1080p atau lebih.

13. Pemotongan Musik Presisi

Memotong lagu sesuai detik yang diinginkan agar sinkron dengan video.

14. Dukungan Format Beragam

Bisa mengimpor dan mengekspor video dalam berbagai format populer.

Fungsi utama aplikasi ini untuk mengedit video dengan pemotongan, penggabungan, dan penyesuaian kecepatan, menambahkan musik, teks, stiker, filter, dan efek transisi. Serta mengubah rasio video agar sesuai untuk YouTube, Instagram, TikTok. (Z-4)