14 Fitur YouCut Editor Video Musik Paling Berguna

YOUCUT Editor Video Musik adalah aplikasi edit video untuk perangkat Android yang dikembangkan oleh InShot Inc., dirancang untuk membuat dan mengedit video dengan mudah langsung dari HP.
Aplikasi ini populer karena ringan, memiliki fitur lengkap, dan tidak memberikan watermark pada hasil video meskipun digunakan secara gratis.
Versi gratisnya bisa digunakan tanpa logo watermark bawaan di video.
Memotong durasi video atau membagi video menjadi beberapa bagian.
Menggabungkan beberapa klip video menjadi satu file.
Mengatur efek slow motion atau fast motion.
Menambahkan filter warna dan efek sinematik pada video.
Menyediakan berbagai efek transisi antar klip agar perpindahan lebih halus.
Memasukkan musik latar atau efek suara dari koleksi bawaan atau file pribadi.
Menambahkan tulisan dengan berbagai font, ukuran, dan animasi, serta stiker lucu atau ikon.
Mengubah ukuran video sesuai kebutuhan seperti 16:9, 1:1, 9:16.
Mengaburkan latar belakang untuk video vertikal atau horizontal.
Mengatur kecerahan, kontras, saturasi, dan tone video.
Menyimpan video dengan resolusi hingga Full HD 1080p atau lebih.
Memotong lagu sesuai detik yang diinginkan agar sinkron dengan video.
Bisa mengimpor dan mengekspor video dalam berbagai format populer.
Fungsi utama aplikasi ini untuk mengedit video dengan pemotongan, penggabungan, dan penyesuaian kecepatan, menambahkan musik, teks, stiker, filter, dan efek transisi. Serta mengubah rasio video agar sesuai untuk YouTube, Instagram, TikTok. (Z-4)
