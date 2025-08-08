Berikut Aplikasi Maps untuk HP(Freepik)

APLIKASI maps adalah perangkat lunak yang menampilkan peta digital dan menyediakan informasi lokasi, navigasi, serta rute perjalanan secara interaktif melalui smartphone, tablet, atau perangkat lain.

Fungsi utama aplikasi maps untuk menunjukkan lokasi, memberikan navigasi, informasi lalu lintas, hingga pencarian tempat.

Berikut 7 Aplikasi Maps untuk HP Android dan iPhone

1. Google Maps

Kelebihan: Navigasi real time, peta offline, info lalu lintas, transportasi umum, Street View.

Cocok untuk perjalanan harian maupun traveling ke luar negeri.

2. Waze

Kelebihan: Update lalu lintas real time dari pengguna, info kecelakaan, polisi, dan kemacetan.

Ideal untuk pengemudi yang ingin mencari rute tercepat.

3. Apple Maps

Kelebihan: Integrasi sempurna dengan perangkat Apple, tampilan peta 3D, navigasi pejalan kaki.

Alternatif bagi pengguna iPhone yang tidak ingin memakai Google Maps.

4. HERE WeGo

Kelebihan: Peta offline gratis, navigasi mobil dan pejalan kaki, info transportasi umum.

Bagus untuk daerah dengan koneksi internet lemah.

5. Maps.me

Kelebihan: Semua peta offline, ringan, detail lokasi wisata, jalur hiking.

Cocok untuk traveler dan petualangan outdoor.

6. Sygic GPS Navigation

Kelebihan: Navigasi offline, panduan suara, peringatan batas kecepatan, rute alternatif.

Banyak dipakai untuk perjalanan jarak jauh.

7. Komoot

Kelebihan: Fokus pada rute bersepeda, hiking, dan lari peta offline, rekomendasi jalur alam.

Favorit para pecinta aktivitas outdoor.

Beberapa aplikasi maps bisa juga digunakan secara offline tanpa menggunakan koneksi internet. (Z-4)