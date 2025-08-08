7 Aplikasi Maps untuk HP Android dan iPhone

Headline
APLIKASI maps adalah perangkat lunak yang menampilkan peta digital dan menyediakan informasi lokasi, navigasi, serta rute perjalanan secara interaktif melalui smartphone, tablet, atau perangkat lain.
Fungsi utama aplikasi maps untuk menunjukkan lokasi, memberikan navigasi, informasi lalu lintas, hingga pencarian tempat.
Beberapa aplikasi maps bisa juga digunakan secara offline tanpa menggunakan koneksi internet. (Z-4)
Selain itu, berguna juga untuk menemukan tempat atau layanan tertentu seperti restoran, pom bensin, hotel, ATM, dan lainnya secara real-time.
Dengan fitur navigasi dan informasi lokasi yang lengkap, aplikasi ini menjadikan perjalanan lebih praktis dan efisien.
Aplikasi ini biasanya terhubung dengan GPS dan dapat digunakan di perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer.
Dengan menggunakan aplikasi maps, maka kamu bisa menghemat waktu di perjalanan, menghindari jalan macet, menemukan tempat baru dengan mudah serta praktis untuk travelling
Aplikasi maps sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk berkendara, traveling, maupun menjelajahi tempat baru.
