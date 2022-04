Human Initiative dan Tencent Games Gelar Charity Fun Match

CHARITY Fun Match merupakan perhelatan kompetisi esport yang diselenggarakan oleh Kompetisi League of Legends Wild Rift.

Kegiatan Charity Fun Match ini bertujuan untuk membangun solidaritas sosial di kalangan gamers.

Kompetisi persahabatan yang mengusung tema "WR Days of Victory" #KemenanganDalamMemberi ini terselenggara pada tanggal 23 April 2022 pukul 13.00 WIB yang berlangsung livestreaming pada platform Youtube Leage of Legend : Wild Rift Indonesia.

Dalam konferensi pers, dihadiri Aswin Atonie, Country Manager Tencent Games Indonesia, dan Boy Mareta selaku General Manager of Retail and Digital Fundraising at Human Initiative.

Aswi mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini, LoL Wild Rift menggandeng Human Initiative sebagai mitra lembaga non-pemerintah yang akan menyalurkan donasi untuk program sosial kemanusiaan, khususnya membantu anak-anak yatim dan prasejahtera yang dikemas dalam program Home Children Center.

Kegiatan program dari Human Initiative di antaranya bantuan bimbingan belajar gratis anak prasejahtera, rumah belajar gratis untuk sekolah online anak prasejahtera, danantuan biaya pendidikan anak prasejahtera.

Selain itu, ada program character development anak prasejahtera yang meliputi psikososial, yaitu menyediakan ruang bermain serta rekreasi untuk menunjang kesehatan mental anak. Kesehatan berupa edukasl PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) serta bantuan makanan bergizi

Pada konferensi pers ini, dijelaskan mengenai event Charity Fun Match dan program HOME Children Center. Termasuk serah terima donasi dari perusahaan Tencent Games kepada NGO Human Initiative.

"Kami senang dapat bekerja sama dengan Human Initiative dalam menggelar kegiatan ini, dan ke depan program-program serupa akan terus dilaksanakan dalam rangka membantu sesama," ujar Aswin Antonie, Country Manager Tencent Games Indonesia, Jumat (29/4)

Sementara itu, General Manager of Retail and Digital Fundraising at Human Initiative Boy Mareta, menilai ada banyak manfaat yang dapat diambil dari penyelenggaraan Charity Fun Match dengan Tema "WR Days of Victory" #KemenanganDalamMemberi.

"Selain dapat membantu anak-anak dalam bentuk donasi, juga dapat memperkenalkan dan mengedukasi anak-anak mengenai dunia esport," tuturnya. (RO/OL-09)