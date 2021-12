AQUA Japan Luncurkan Produk Televisi Pintar

PADA penghujung tahun, AQUA Japan tidak berhenti berinovasi. Yang terkini, AQUA Japan meluncurkan Android SMART TV LE55AQT7000QU.

Televisi ini dilengkapi dengan layar QLED beresolusi 4K HDR, Android 9.0, AI SMART Voice by Google Assistant, Android Devices IoT Hub, One Touch Remote for Netflix and Youtube, Mobile Remote App, dan Bluetooth.

"Kebutuhan akan hiburan terus meningkat. Televisi tidak hanya untuk

menonton, tetapi juga memenuhi unsur hiburan generasi masa kini. Smart

TV Android ini dapat menjadi teman harian Anda, dalam menikmati hiburan

seperti Netflix dan Youtube dengan memberikan akses berupa tombol

langsung ke kedua platform tersebut," kata President AQUA Japan

Indonesia, Kenji Sadayuki, Selasa (28/12).

Android SMART TV LE55AQT7000QU ini juga didukung dalam resolusi 4K HDR,

memberikan detail warna, kecerahan, dan kontras yang luar biasa

sehingga membuat gambar di televisi lebih tajam. Dengan 4K HDR, Anda

dapat melihat keindahan gambar di setiap detailnya. Dengan SMART AI,

kualitas tampilan dan suara makin jernih, serta lengkap dengan fitur

operasional yang makin canggih.

"Fitur terbaru dari Android SMART TV AQUA Japan ini adalah Android IoT

Hub. Teknologi TV cerdas sebagai pusat ekosistem digital, dengan semua

perangkat pintar di rumah dapat Anda dikontrol secara optimal. Fitur

lain seperti Chromecast Built-in berfungsi memungkinkan Anda melalui

smartphone menampilkan berbagai video, foto dan gambar di layar TV

yang besar," tambah Meiriano Ullman, Head of Product Planning Department AQUA Japan.

Pria akrab dengan panggilan Rian itu menambahkan, pandemi covid-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen. Smart TV Android AQUA Japan ini diluncurkan seiring dengan momentum pandemi yang memaksa setiap orang beraktivitas tanpa beranjak dari tempat tinggal.

"TV pintar AQUA Japan ini memungkinkan konsumen untuk tetap produktif sekaligus menikmati hiburan. Mulai dari menikmati siaran televisi, streaming konten, bermain gim, ataupun presentasi lewat laptop menggunakan konektivitas HDMI yang tersedia," tandasnya. (N-2)