Kolaborasi NetApp dan AWS Mudahkan Akses Operasi Cloud

NETAPP, perusahaan perangkat lunak datacentric global berbasis cloud, mengumumkan inovasi terbaru dalam portofolio produknya serta pengakuan penghargaan dari Amazon Web Services (AWS) dalam pencapaiannya sebagai mitra AWS. Secara bersama, pengumuman tersebut menunjukkan investasi dan visi NetApp memungkinkan organisasi mana pun yang menggunakan AWS untuk mengakses operasi cloud (CloudOps) kelas dunia dan memaksimalkan nilai investasi mereka.

Pada AWS re:Invent pekan ini, NetApp dinobatkan sebagai AWS Independent Sotware Vendor (ISV) Design Partner of the Year 2021 di Amerika Serikat untuk layanan Amazon FSx untuk NetApp Ontap yang direkayasa bersama dan terintegrasi secara asli. Layanan penyimpanan multiprotokol yang terkelola sepenuhnya dari AWS ini memungkinkan organisasi untuk memperluas data lokal ke AWS untuk perlindungan data yang ditingkatkan, memindahkan beban kerja perusahaan tanpa pengaturan ulang, dan mengatur tahapan untuk menjalankan aplikasi Kubernetes yang stateful.

Penghargaan ini mengakui kinerja NetApp dalam membantu pelanggan mengaktifkan inovasi dan membangun solusi yang mendorong inovasi dan solusi untuk mendorong transformasi digital dan cloud di AWS Cloud. "Mitra AWS sangat penting bagi kesuksesan pelanggan kami dan kami dengan bangga mengakui NetApp sebagai pemenang AWS Partner of the Year 2021 di Amerika Serikat," kata Rachel Mushahwar, Head of Channel dan Partner Sales, AWS Amerika.

"Saya selalu terkesan dengan komitmen dan inovasi yang ditawarkan NetApp kepada pelanggan kami dan bagaimana mereka diposisikan secara unik untuk membantu mempercepat perjalanan transformasi digital pelanggan kami. Saya berharap dapat bekerja sama dengan sangat baik pada 2022."

"Kami bangga dinobatkan sebagai AWS Partner of the Year 2021 di Amerika Serikat," kata Anthony Lye, Executive Vice President and General Manager of Public Cloud Services di NetApp. "Hampir satu dekade, para insinyur NetApp dan AWS telah bekerja sama untuk membuat layanan cloud yang unggul di industri, sehingga sangat menyenangkan untuk melihat inovasi bersama kami dihargai di atas panggung tahun ini re:Invent. Secara bersama, NetApp dan AWS menghasilkan layanan cloud terbaik bagi pelanggan dan mitra kami untuk menciptakan nilai bisnis secara langsung, baik dalam bentuk efisiensi biaya, kepatuhan, proteksi data, maupun kinerja."

NetApp juga mengumumkan pencapaian-pencapaian pentingnya dalam perkembangan portofolio produk Spot by NetApp untuk operasi cloud (CloudOps). Sebut saja di antaranya Spot Ocean untuk Apache Spark, Spot Ocean Continuous Delivery (CD), dan Readiness Advisor CloudCheckr yang Dibangun dengan Baik. (RO/OL-14)