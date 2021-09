Qiscus Buka Conversa 2021 Pertemukan Bisnis dengan Teknologi

QISCUS membuka rangkaian acara konferensi tahunan perdananya, Conversa 2021, dengan tema Embracing Business Agility. Acara yang digelar pada 28-30 September 2021 ini menjadi manifestasi kepedulian perusahaan teknologi penyedia platform multichannel chat untuk bisnis tersebut terhadap pentingnya pengembangan bisnis di Indonesia pada era transformasi digital.

Conversa 2021 merupakan forum yang dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan kalangan pebisnis hari ini dan masa depan, memperoleh insight tentang peluang inovasi, serta mengetahui solusi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Untuk itu, Qiscus menggandeng berbagai praktisi yang andal pada bidangnya dari perusahaan-perusahaan ternama seperti WhatsApp, Microsoft, Telkomsel, SMI, Vonage, Modena, Morula IVF, Kata.AI, serta berbagai pihak lain untuk memberi pemaparan informatif bagi pelaku bisnis dan praktisi dalam tiga talkshow dan enam kelas webinar.

"Conversa memiliki tiga komponen utama, yaitu Connect sebagai platform yang mempertemukan para pelaku bisnis dengan expert serta mempertemukan bisnis dengan teknologi, Comprehend sebagai tempat untuk mendapatkan informasi best practices dari experts, dan Collaborate sebagai tempat membangun kerja sama dan kolaborasi baru," ujar CEO Qiscus Delta Purna Widyangga.

Conversa 2021 dibuka pada Selasa (28/9) dengan paparan opening speech dari CEO Qiscus Delta Purna Widyangga dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H. Maming. Hal itu diikuti dengan talkshow bertema Leveraging on Technology in a VUCA World yang dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Qiscus. Selanjutnya kelas webinar bertajuk How Covid-19 Shifted Customer Expectations yang menampilkan WhatsApp dengan pembahasan bisnis dan Microsoft dari sisi teknologi.

Pada hari kedua, Rabu (29/9), acara akan dibuka dengan sesi talkshow bertemakan Organizing Agility In A Business yang diisi pembicara dari Modena, Morula IVF, dan Lixus. Setelah itu, webinar dengan judul Collaboration in The Next Normal to Speed Up Growth. Pada webinar ini, Telkomsel dan Ainun Najib akan membahasnya masing-masing dari sisi bisnis dan teknologi. Kelas webinar selanjutnya bertema Resurgence of Experience Economy: Implementation of Automation akan dibawakan oleh Vonage untuk sisi teknologi dan Doku untuk sisi bisnis.

Rangkaian Conversa di hari ketiga diawali dengan talkshow bertema Leveraging Automation to Answer the New Customer Expectation yang menghadirkan pembicara dari Kata.Ai, SMI, dan Vivere. Puncak acara yaitu product launching dari Qiscus berupa tiga fitur terbarunya dengan judul Building a One-Stop Business Tech Solution.

Selain talkshow dan kegiatan webinar, pengunjung dapat berinteraksi pada booth virtual yang diisi oleh Vonage, Rinna, Nodeflux, Kata.Ai, SMI, dan berbagai perusahaan lain. Isyana Sarasvati juga akan tampil untuk memeriahkan Conversa 2021.

Pengunjung yang ingin hadir di Conversa 2021 dapat mengakses link di https://event.conversa.cx/register untuk melakukan registrasi. Conversa 2021 juga memiliki sesi networking dan booth visit yang disediakan selama acara. (RO/OL-14)