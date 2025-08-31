Laga PSM vs Persebaya Ditunda, Ini Komentar Manajemen Bajul Ijo

Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Khoerun Nadif Rahmat
31/8/2025 19:43
PERTANDINGAN pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 yang mempertemukan PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya dipastikan tidak dapat digelar sesuai jadwal. Laga klasik dua tim legendaris era perserikatan itu sejatinya berlangsung pada Minggu, (31/8) di Parepare. 

Namun, kondisi keamanan di Makassar dan sekitarnya yang belum kondusif membuat operator kompetisi, I.League, memutuskan untuk menunda pertandingan.

“Setelah meninjau dan mempertimbangkan fakta serta kondisi di lapangan yang tidak kondusif, dengan ini ditetapkan bahwa pertandingan antara PSM Makassar vs Persebaya Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2025 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut," bunyi pernyataan dari I.League

Skuad Bajol Ijo sejatinya dijadwalkan bertolak ke Parepare pada Sabtu pagi pukul 10.20 WIB. Namun rencana keberangkatan itu urung dilakukan setelah adanya keputusan penundaan.

Manajemen Persebaya menghormati langkah yang diambil operator kompetisi. Media officer Persebaya, Jonathan Yohvinno, menyebut keputusan tersebut dapat dipahami mengingat situasi yang sedang terjadi.

“Kami telah menerima surat resmi dari operator kompetisi, I-League, terkait penundaan pertandingan ini. Surat tersebut masuk pada Sabtu dini hari pukul 01.20 WIB. Kami memahami keputusan ini diambil demi kebaikan bersama," ujar Jonathan dalam keterangannya.

"Keamanan dan keselamatan semua pihak adalah prioritas utama. Kami berharap situasi segera kondusif sehingga kompetisi dapat kembali berjalan normal,” imbuhnya.

Jadwal pengganti pertandingan akan diumumkan kemudian oleh I-League. Sementara itu, program latihan dan persiapan tim untuk laga berikutnya akan ditentukan dalam waktu dekat oleh staf pelatih. (Ndf/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
