Besiktas Resmi Pecat Solskjaer setelah Gagal ke Liga Conference

BESIKTAS resmi mengumumkan pemecatan Ole Gunnar Solskjaer dari kursi pelatih utama pada Jumat (29/8), setelah kegagalan klub asal Turki itu melaju ke Liga Conference.
Langkah ini diambil hanya delapan bulan sejak mantan manajer Manchester United tersebut ditunjuk menggantikan Valerien Ismael.
“Kami berterima kasih atas kontribusi Ole, tetapi kami membutuhkan perubahan untuk mencapai target kami musim ini,” ujar Presiden Besiktas Serdal Adali.
Solskjaer harus angkat kaki usai timnya tersingkir dari playoff Liga Conference dengan agregat 1-2 dari klub Swiss, Lausanne.
Pelatih asal Norwegia itu sebelumnya dipercaya memimpin Besiktas pada Desember 2024, setelah cukup lama meninggalkan Manchester United sejak November 2021. Ia dikontrak hingga Juni 2026 dengan harapan mampu membawa pengalamannya saat sukses mengantar 'Setan Merah' finis sebagai runner-up Liga Primer Inggris 2020-2021.
Bersama Besiktas, Solskjaer sempat mengawali dengan positif, termasuk keberhasilan lolos ke fase grup Liga Champions. Namun, performa tim kemudian merosot tajam sejak paruh kedua musim lalu, hingga berujung pada pemecatan. (Ant/I-3)
