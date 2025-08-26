Pelatih Inter Milan Chivu Enggan Bahas Kegagalan Transfer Ademola Lookman

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENANGAN telak Inter Milan 5-0 atas Torino di Giuseppe Meazza, Selasa (26/8) WIB, tak lepas dari sorotan isu transfer yang mengaitkan Nerazzurri dengan penyerang Atalanta, Ademola Lookman. Pelatih Cristian Chivu memilih tidak banyak berkomentar mengenai kabar tersebut dan menegaskan fokusnya ada pada performa tim di lapangan.
Chivu sempat ditanya terkait kabar Lookman yang diidamkannya untuk menempati skema 3-4-2-1. Namun, Inter santer dilaporkan gagal merekrutnya dan membuat Chivu mengubah rencana taktik.
"Lookman bukan bagian dari skuad kami, jadi saya tidak akan berbicara tentang pemain yang tidak kami miliki,” ujar Chivu kepada Sky Sport Italia.
“Saya lebih memilih berbicara mengenai pertandingan, tetapi masih ada beberapa hari tersisa di bursa transfer, jadi kami akan punya waktu untuk membicarakannya,” imbuh sang pelatih.
Di tengah isu transfer, Inter justru menunjukkan penampilan impresif di pekan perdana Serie A dengan kemenangan lima gol tanpa balas atas Torino.
Gol-gol dicetak Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, dua dari Marcus Thuram, serta Ange-Yoan Bonny yang mencetak gol debut hanya beberapa menit setelah masuk dari bangku cadangan.
Rekrutan anyar Petar Sucic tampil sejak awal sementara Andy Diouf dan Luis Henrique dimainkan pada babak kedua ketika skor sudah aman.
Chivu menyebut kemenangan besar ini merupakan cerminan kedewasaan tim. Dia juga percaya diri para pemain mampu cepat beradaptasi meski persiapan pramusim cukup singkat.
Dengan kemenangan besar di laga perdana, Inter langsung mengamankan posisi puncak klasemen Serie A sekaligus mengirim pesan tegas mereka siap bersaing dalam perebutan gelar. (Dhk/I-1)
Chivu seakan menegaskan tekad Nerazzurri untuk meninggalkan bayang-bayang masa transisi.
