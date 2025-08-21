Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Kiper Fluminense Fabio Pecahkan Rekor Peter Shilton

Basuki Eka Purnama
21/8/2025 04:25
KLUB Liga Brasil, Fluminense, mengklaim kiper mereka, Fabio Deivson Lopes Maciel, telah memecahkan rekor kiper timnas Inggris, Peter Shilton, sebagai penjaga gawang dengan jumlah penampilan kompetitif terbanyak sepanjang masa.

Fabio mencatat penampilan ke-1.391 dalam kariernya di laga 16 besar Copa Sudamericana, Selasa (19/8) ketika Fluminense menang 2-0 atas America de Cali di Stadion Maracana. Itu merupakan laga ke-235 kiper berusia 44 tahun tersebut bersama Fluminense.

Setelah pertandingan itu, Fabio menerima plakat dan lukisan peringatan dari Fluminense. Ia juga mengenakan jersey dengan emblem khusus pencapaian bersejarah tersebut.

Baca juga : Chelsea Umumkan Kedatangan Estevao Willian

"Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan saya merasakan momen spesial ini, mencapai pencapaian sebesar ini," kata Fabio di laman daring Fluminense, Rabu (20/8).

"Rasanya sangat mengharukan, apalagi keluarga saya ada di samping saat menerima penghormatan," lanjutnya.

"Merupakan kepuasan besar bisa memecahkan rekor ini dengan mengenakan jersey Fluminense, klub yang membuka pintu bagi saya. Sekarang
saatnya terus bermain dan berusaha meraih pencapaian baru dalam setiap pertandingan," lanjut dia.

Baca juga : AS Roma Datangkan Wesley Franca dari Flamengo

Meski demikian, ada pertanyaan mengenai apakah Fabio memang sudah melewati rekor Shilton karena ada perbedaan data terkait jumlah laga kompetitif yang dimainkan kiper legendaris Inggris berusia 75 tahun itu sepanjang kariernya dari 1966 hingga 1997.

Dalam profil akun X miliknya, Shilton mencantumkan total 1.387 laga, tetapi Guinness World Records menuliskan angka 1.390.

Jika hanya menghitung pertandingan klub senior di Inggris ditambah laga timnas, jumlahnya adalah 1.374. Angka lebih tinggi kemungkinan berasal dari penampilan bersama Inggris U-23 dan turnamen regional.

Fabio sendiri belum pernah bermain di luar Brasil dan tidak pernah memperkuat timnas.

Dalam kariernya yang merentang selama 28 tahun, ia tampil dalam pertandingan resmi level senior bersama Uniao Bandeirante (30 pertandingan), Vasco da Gama (150), Cruzeiro (976), dan Fluminense (235).

Ia juga tampil enam kali di Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, saat Fluminense mencapai semifinal sebelum disingkirkan Chelsea, yang menjuarai turnamen itu. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
