Ferencvaros vs Qarabag FK, The Horsemen Menang Telak di Groupama Arena

KLUB Liga Azerbaijan Qarabag FK meraih kemenangan telak 3-1 saat bertandang ke markas klub Liga Hungaria Ferencvaros di laga leg pertama playoff Liga Champions, Rabu (20/8) dini hari WIB.
Dalam laga di Groupama Arena, Budapest, The Horsemen meraih kemenangan berkat gol dari Marko Jankovic, Kevin Medina dan Musa Qurbanli, sedangkan Ferencvaros sempat unggul terlebih dahulu melalui Barnabas Varga.
Pada pertandingan ini, secara statistik, Ferencvaros lebih sering melepaskan tendangan dengan 12 kali percobaan, sementara Qarabag unggul penguasaan bola dengan 56 persen.
Di leg kedua play-off Liga Champions, pekan depan, Qarabag, yang bertindak sebagai tuan rumah, hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke putaran final, sedangkan Ferencvaros diwajibkan menangan dengan selisih minimal tiga gol. (Ant/Z-1)
Viktoria Plzen memastikan tempat di babak 16 besar Liga Europa setelah mengalahkan Ferencváros dengan skor telak 3-0.
Tottenham Hotspur kini mengantongi enam poin dari dua laga Liga Europa setelah di laga pertama menang 3-0 dari klub Azerbaijan, Qarabag.
Kyogo Furuhashi dan David Turnbull mencetak gol-gol penyokong kemenangan perdana Celtic yang tidak beranjak dari posisi ketiga klasemen Grup G dengan koleksi tiga poin.
Juara Grup G akan ditentukan ketika Barcelona menjamu Juventus dalam laga pemungkas di Camp Nou, Selasa (8/12) pekan depan.
Kemenangan atas Ferencvaros membuat Juventus kini mengantungi sembilan poin dan lolos ke babak 16 besar bersama Barcelona yang unggul tiga poin di atas mereka.
RB Salzburg dan Qarabag FK mencetak kemenangan tandang di laga leg pertama putaran kedua Kualifikasi Liga Champions musim 2025/2026, Kamis (24/7) dini hari WIB.
Bayer Leverkusen nyaris kalah di dua laga 16 besar Liga Europa kontra Qarabag. Pada leg pertama yang berlangsung di kandang lawan, anak-anak asuh Xabi Alonso hampir saja kalah dengan skor 1-2.
Kemenangan itu membuat anak-anak asuhan Xabi Alonso itu sudah tidak terkalahkan di 37 laga pada musim ini dan melaju ke perempat final Liga Europa.
Hasil imbang melawan Qarabag FK itu memperpanjang rekor tidak terkalahkan Leverkusen pada musim ini menjadi 35 laga.
