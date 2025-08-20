Ferencvaros vs Qarabag FK, The Horsemen Menang Telak di Groupama Arena

Laga leg pertama playoff Liga Champions antara Ferencvaros dan Qarabag FK(X @Fradi_HU)

KLUB Liga Azerbaijan Qarabag FK meraih kemenangan telak 3-1 saat bertandang ke markas klub Liga Hungaria Ferencvaros di laga leg pertama playoff Liga Champions, Rabu (20/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Groupama Arena, Budapest, The Horsemen meraih kemenangan berkat gol dari Marko Jankovic, Kevin Medina dan Musa Qurbanli, sedangkan Ferencvaros sempat unggul terlebih dahulu melalui Barnabas Varga.

Pada pertandingan ini, secara statistik, Ferencvaros lebih sering melepaskan tendangan dengan 12 kali percobaan, sementara Qarabag unggul penguasaan bola dengan 56 persen.

Di leg kedua play-off Liga Champions, pekan depan, Qarabag, yang bertindak sebagai tuan rumah, hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke putaran final, sedangkan Ferencvaros diwajibkan menangan dengan selisih minimal tiga gol. (Ant/Z-1)