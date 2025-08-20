Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ferencvaros vs Qarabag FK, The Horsemen Menang Telak di Groupama Arena

Basuki Eka Purnama
20/8/2025 05:50
Ferencvaros vs Qarabag FK, The Horsemen Menang Telak di Groupama Arena
Laga leg pertama playoff Liga Champions antara Ferencvaros dan Qarabag FK(X @Fradi_HU)

KLUB Liga Azerbaijan Qarabag FK meraih kemenangan telak 3-1 saat bertandang ke markas klub Liga Hungaria Ferencvaros di laga leg pertama playoff Liga Champions, Rabu (20/8) dini hari WIB.

Dalam laga di Groupama Arena, Budapest, The Horsemen meraih kemenangan berkat gol dari Marko Jankovic, Kevin Medina dan Musa Qurbanli, sedangkan Ferencvaros sempat unggul terlebih dahulu melalui Barnabas Varga.

Pada pertandingan ini, secara statistik, Ferencvaros lebih sering melepaskan tendangan dengan 12 kali percobaan, sementara Qarabag unggul penguasaan bola dengan 56 persen.

Di leg kedua play-off Liga Champions, pekan depan, Qarabag, yang bertindak sebagai tuan rumah, hanya membutuhkan hasil imbang untuk melaju ke putaran final, sedangkan Ferencvaros diwajibkan menangan dengan selisih minimal tiga gol. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved