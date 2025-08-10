Sumut Terapkan Standar FIFA Amankan Laga Timnas U-17 di Piala Kemerdekaan

Stadion Utama Sumut.(MI/Yoseph Pencawan)

Pemprov Sumut akan berupaya menjaga laga internasional Timnas U-17 di turnamen Piala Kemerdekaan 2025 berjalan aman dan tertib. Pengamanan disiapkan sesuai standar FIFA untuk memberi kenyamanan maksimal kepada pemain, ofisial serta penonton.

"Dari sebelum hingga usai pertandingan diberi pengamanan yang maksimal berkolaborasi dengan semua pihak, masyarakat yang menonton pun akan merasakan keamanan dan kenyamanan," kata Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Mahfullah Daulay, di Medan, Minggu (10/8).

Seperti diketahui, Sumut dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan turnamen Piala Kemerdekaan 2025, yang akan berlangsung pada 12-18 Agustus 2025. Turnamen yang berlangsung di Stadion Utama Sumut tersebut menyajikan pertandingan timnas Indonesia U-17 dengan tiga tim negara lain.

Mahfullah mengatakan, pengamanan turnamen melibatkan Satpol PP Pemprov Sumut, Satpol PP Deliserdang, steward internal, hingga kepolisian. Penempatan personel dilakukan di jalan menuju stadion, area dalam stadion, hingga arus keluar penonton usai pertandingan.

Seluruh prosedur mengacu pada regulasi FIFA seperti rencana darurat, sinergi pihak keamanan, koordinasi rumah sakit, kerja sama pemerintah daerah dengan penyelenggara dan pengamanan di stadion. Pedoman FIFA dalam Stadium Safety and Security Regulations pasal 19 secara rinci menjelaskan sikap, posisi dan tindakan steward, polisi, hingga pramugara yang wajib dipatuhi.

Rangkaian pengamanan akan berlangsung sepanjang event. Penjagaan dilakukan tidak hanya pada pertandingan, tetapi juga di seluruh sesi latihan tim peserta.

Tiga negara peserta, yaitu Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan, mendapat pengamanan terbaik sesuai arahan kepolisian. Penjagaan diterapkan sejak kedatangan, selama berada di Sumut, hingga kepulangan.

Pemprov Sumut juga menyiapkan pengamanan di kawasan dari dan menuju stadion. Area parkir gratis untuk ribuan kendaraan roda dua dan roda empat tersedia di dalam Sumut Sport Center.

Fasilitas transportasi umum disiapkan di sejumlah titik menuju stadion. Armada bus bantuan juga disediakan untuk mengantar dan menjemput penonton sebelum dan sesudah pertandingan.

Keamanan di sekitar Stadion Utama Sumatera Utara menjadi prioritas utama panitia. Sekitar 20.000 tiket yang dijual untuk pertandingan malam hari membuat pengaturan arus keluar penonton difokuskan pada keselamatan.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga menyebut panitia menyiapkan pengamanan parkir dan kawasan sekitar stadion untuk menjawab kekhawatiran penonton. Dia memastikan kepolisian akan menjaga titik rawan demi keamanan kendaraan dan penonton.

Arya juga memastikan persiapan pengamanan sudah mencapai 100% bersamaan dengan rampungnya fasilitas pendukung. Menurutnya, dukungan Pemprov Sumut yang luar biasa membuat perhelatan pertama Timnas U-17 di luar Pulau Jawa ini siap digelar.

Arya menambahkan, Pemprov Sumut menyiapkan bus tambahan untuk memudahkan mobilitas penonton. Layanan ini memungkinkan masyarakat berangkat dan pulang dari stadion dengan mudah dan aman. (H-1)