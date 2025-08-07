Transfer Son Heung-min ke LAFC Pecahkan Rekor MLS

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Los Angeles FC (LAFC) secara resmi mengumumkan kedatangan megabintang asal Korea Selatan, Son Heung-min, dari Tottenham Hotspur. Dalam konferensi pers perkenalan di Stadion BMO pada Rabu (7/8) waktu setempat, Son menyatakan tekadnya untuk menorehkan prestasi di Major League Soccer (MLS).
"Saya datang ke sini untuk menang, dan saya akan memberikan penampilan terbaik saya," ujarnya.
Pemain berusia 33 tahun itu diboyong dengan biaya transfer sebesar US$26 juta yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah MLS, menurut laporan ESPN dan The Athletic.
Transfer tersebut mengakhiri karier satu dekade Son di Liga Primer Inggris dengan prestasi pribadi 173 gol dalam 454 penampilan. Dia menjadi pencetak gol terbanyak kelima sepanjang masa Tottenham.
Son, yang baru saja membawa Tottenham menjuarai Liga Europa dan mengakhiri puasa trofi klub selama 17 tahun, mengumumkan kepindahannya secara emosional di Korea Selatan pada akhir pekan lalu.
"Saya sudah memberikan segalanya di Tottenham, dan saya merasa inilah saatnya membuka babak baru, tantangan baru," kata Son.
LAFC menyambut kedatangan Son dengan penuh antusias. Son mengaku keputusan pindah ke LAFC awalnya bukan pilihan utama. Namun, pembicaraan dengan pimpinan klub John Thorrington berhasil mengubah pandangannya.
"Kalau boleh jujur, LAFC bukan tujuan pertama saya. Tapi setelah berbicara dengan John, dia mengubah hati dan pikiran saya. Dia menunjukkan tujuan yang seharusnya saya ambil," jelas Son.
Kedatangan Son disambut meriah oleh komunitas warga Korea Selatan di Los Angeles. Para penggemar berkumpul di Bandara Internasional Los Angeles sebelum kedatangan untuk menyambut idolanya dan mengibarkan bendera Korea Selatan
Di LAFC, Son akan menggantikan posisi Olivier Giroud yang telah dilepas ke Lille pada Juli lalu. Ia juga akan reuni dengan mantan kaptennya di Tottenham, kiper Hugo Lloris.
Kepindahan Son disebut-sebut juga sekaligus menjadi langkah strategis untuk beradaptasi dengan lingkungan di Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada. (H-1)
LAYANAN transfer antarbank Real Time Online (RTOL) melalui aplikasi JakOne Mobile kini telah kembali normal setelah sempat mengalami gangguan.
Aktris ternama Nikita Willy mengungkapkan dirinya menjadi korban penipuan yang melibatkan komika Fico Fachriza.
MU sedang mencari bek kiri baru akibat cedera yang diderita Luke Shaw dan Tyrell Malacia.
Olympique Lyonnais atau Lyon harus menerima kenyataan pahit pada musim ini. Klub asal Prancis itu dijatuhi hukuman degradasi ke divisi kedua di liga sepak bola negara tersebut.
BRImo menawarkan solusi praktis dengan fitur Transfer Terjadwal, memungkinkan pengguna menjadwalkan transaksi keuangan rutin secara otomatis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved