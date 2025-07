Vanenburg: Seluruh Pemain Timnas U-23 Layak Jadi Man of the Match

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg(ANTARA/RAUF ADIPATI)

PELATIH Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, memuji total penampilan anak asuhnya saat menghadapi Filipina U-23.

Ia menilai seluruh pemain Garuda Muda pantas menyandang predikat pemain terbaik alias Man of the Match pada laga tersebut.

Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (18/7), Timnas U-23 menaklukkan Filipina U-23 dengan skor tipis 1-0 lewat gol bunuh diri bek Filipina, Jaime Rosquillo, pada menit ke-23.

Usai laga, Vanenburg mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Ia menilai Garuda Muda layak meraih kemenangan dengan skor lebih besar.

“Kita punya banyak peluang, tetapi mereka (Filipina) tidak. Seharusnya kita bisa mencetak empat sampai lima gol melawan tim yang bagus,” kata Vanenburg seusai laga.

Menurut pelatih asal Belanda itu, meski ada anggapan berbeda, dirinya menilai performa Garuda Muda sangat baik. “Mungkin banyak yang tidak merasa demikian, tapi saya rasa kita bermain sangat bagus hari ini,” ujarnya.

Karena itu, Vanenburg menegaskan seluruh pemainnya layak mendapat predikat Player of the Match. “Hari ini kami punya 11 player of the match. Mereka bekerja sangat keras malam ini, jadi hasilnya juga bagus,” tutur dia. (H-2)