Penyerang Brasil Marcos Leonardo Bintang Kemenangan Al-Hilal vs Man City

Selebrasi kesebelasan Al-Hilal(AFP)

MARCOS Leonardo menjadi pahlawan kemenangan Al Hilal dalam laga penuh drama melawan Manchester City di babak 16 besar Piala Dunia Antarklub 2025. Penyerang asal Brasil itu mencetak dua gol penting, termasuk gol penentu di masa perpanjangan waktu yang mengantar tim asal Arab Saudi itu meraih kemenangan mengejutkan 4-3 dan melaju ke perempat final.

Pertandingan Manchester City vs Al Hilal digelar di Orlando, Selasa (1/7) WIB. Laga itu menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi sepak bola Timur Tengah.

Setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, Al Hilal memastikan kemenangan lewat penyelesaian akhir Marcos Leonardo di menit ke-113 menjadikannya tokoh utama dalam kejutan terbesar sepanjang turnamen sejauh ini.

Baca juga : Manchester City vs Al Hilal, The Blue Waves Depak The Citizen dari Piala Dunia Antarklub

Kemenangan itu memastikan langkah Al Hilal ke babak delapan besar menghadapi wakil Brasil, Fluminense. Dengan demikian, setidaknya satu tim non-Eropa sudah dipastikan akan menggenggam tiket ke semifinal.

Usai laga, Leonardo tak bisa menahan emosinya. Ia mempersembahkan sepasang golnya untuk sang ibu yang baru saja pulih dari masa kritis.

"Saya menjalani masa sulit dalam dua bulan terakhir. Ibu saya dirawat di ICU selama 70 hari," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Baca juga : Ruben Neves Tegaskan Al Hilal tidak Takut dengan Manchester City di 16 Besar Piala Dunia Antarklub

"Kondisinya sudah membaik, syukur kepada Tuhan. Ketika saya mencetak dua gol itu, yang saya pikirkan hanya dia. Dan hari ini dia bisa menonton pertandingan ini," tambah prmain berusia 22 tahun itu.

City sejatinya mengawali laga dengan baik. Bernardo Silva membuka skor di menit ke-9. Kegagalan memanfaatkan peluang menambah gol langsung dibayar mahal di awal babak kedua.

Usai turun minum Marcos Leonardo menyamakan skor 1-1. Tak lama kemudian, City kembali kecolongan. Umpan panjang dari Cancelo membebaskan Malcom yang berlari dari tengah lapangan dan dengan tenang menaklukkan Ederson untuk membalikkan kedudukan jadi 2-1.

Meski City sempat membalas lewat gol Erling Haaland di paruh kedua dan kemudian menyamakan kedudukan lagi melalui Phil Foden di babak tambahan setelah gol Koulibaly, Al Hilal menunjukkan ketangguhan. Di menit ke-112, gol penentu dicetak Marcos Leonardo. (AFP/I-1)