Inggris Ditahan Imbang Makedonia Utara di Laga Kualifikasi Piala Eropa 2024

INGGRIS nyaris menderita kekalahan di laga melawan Makedonia Utara saat mereka mengamankan posisi sebagai salah satu unggulan di Piala Eropa 2024 lewat hasil imbang 1-1 di Skopje, Selasa (21/11) dini hari WIB. Anak-anak asuhan Gareth Southgate tertinggal lewat gol Enis Bardhi di babak pertama sebelum gol bunuh diri Jani Atanasov di babak kedua memastikan kedua tim bermain imbang di Tose Proeski Arena. Setelah memastikan diri menjadi juara Grup C dengan enam kemenangan dan dua hasil imbang, Inggris akan berada di pot pertama drawing Piala Eropa 2024 bersama tim unggulan lain yaitu Jerman, Portugal, Prancis, Spanyol, dan Belgia. Baca juga: Cristiano Ronaldo Dkk Cetak Rekor 100% di Kualifikasi Euro Hal itu memperbesar peluang Inggris mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak penyisihan grup Piala Eropa 2024. Drawing untuk turnamen yang akan digelar di Jerman pada tahun depan itu akan dilakukan pada 2 Desember mendatang. Namun, siapa pun lawan Inggris di babak penyisihan grup, Southgate menyadari the Three Lions harus memperbaiki penampilan mereka untuk membuktikan diri layak menjadi tim unggulan. "Menurut saya, mengingat kami telah mengamankan tiket ke Piala Eropa, mentalitas para pemain luar biasa," kilah Southgate. Baca juga: Lukaku Cetak Quattrick saat Belgia Menang 5-0 atas Azerbaijan "Kualitas permainan kami apik di lapangan yang buruk. Namun, kami gagal dalam penyelesaian akhir," lanjutnya. (AFP/Z-1)

INGGRIS nyaris menderita kekalahan di laga melawan Makedonia Utara saat mereka mengamankan posisi sebagai salah satu unggulan di Piala Eropa 2024 lewat hasil imbang 1-1 di Skopje, Selasa (21/11) dini hari WIB.

Anak-anak asuhan Gareth Southgate tertinggal lewat gol Enis Bardhi di babak pertama sebelum gol bunuh diri Jani Atanasov di babak kedua memastikan kedua tim bermain imbang di Tose Proeski Arena.

Setelah memastikan diri menjadi juara Grup C dengan enam kemenangan dan dua hasil imbang, Inggris akan berada di pot pertama drawing Piala Eropa 2024 bersama tim unggulan lain yaitu Jerman, Portugal, Prancis, Spanyol, dan Belgia.

Baca juga: Cristiano Ronaldo Dkk Cetak Rekor 100% di Kualifikasi Euro

Hal itu memperbesar peluang Inggris mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak penyisihan grup Piala Eropa 2024. Drawing untuk turnamen yang akan digelar di Jerman pada tahun depan itu akan dilakukan pada 2 Desember mendatang.

Namun, siapa pun lawan Inggris di babak penyisihan grup, Southgate menyadari the Three Lions harus memperbaiki penampilan mereka untuk membuktikan diri layak menjadi tim unggulan.

"Menurut saya, mengingat kami telah mengamankan tiket ke Piala Eropa, mentalitas para pemain luar biasa," kilah Southgate.

Baca juga: Lukaku Cetak Quattrick saat Belgia Menang 5-0 atas Azerbaijan

"Kualitas permainan kami apik di lapangan yang buruk. Namun, kami gagal dalam penyelesaian akhir," lanjutnya. (AFP/Z-1)