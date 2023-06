Kapan Semifinal dan Final Piala Dunia U-20 Argentina? Cek Jadwalnya

LAGA FIFA U-20 World Cup 2023 di Argentina telah dimulai sejak 20 Mei 2023 lalu dan akan berlangsung hingga 12 Juni 2023 mendatang. Sebanyak 24 tim dari berbagai negara bertarung memperebutkan hadiah utama.

Pada pembukaannya, tuan rumah Argentina menang melawan Uzbekistan dengan skor 2-1 saat laga di Santiago del Estero pada Sabtu, 20 Mei 2023.

Namun, Timnas U-20 Argentina tersingkir pada babak 16 besar setelah dikalahkan oleh Nigeria pada 1 Juni 2023 lalu dengan skor 0-2. Hingga 4 Juni 2023, tersisa 8 tim pada babak kuarter final siapa sajakah mereka?

Delapan timnas U-20 yang lolos ke babak kuarter final Piala Dunia U-20 berasal dari negara :

1. Israel

2. Uzbekistan

3. Kolombia

4. Italia

5. Korea Selatan

6. Nigeria

7. Amerika Serikat

8. Uruguay

Berikut perolehan skor babak Kuarter Final Piala Dunia U-20 FIFA 2023 hingga Minggu, 4 Juni 2023.

Israel Vs Brasil Skor 3-2

Kolombia Vs Italia Skor 1-3

Korea Selatan Vs Nigeria (Senin, 5 Juni 2023 pukul 00.30 WIB)

Amerika Serikat Vs Uruguay (Senin, 5 Juni 2023 pukul 04.00 WIB)

Babak Semifinal Piala Dunia U-20 FIFA 2023

Jumat, 9 Juni 2023 pukul 00.30 WIB

Israel Vs (Pemenang Korsel Vs Nigeria)

Jumat, 9 Juni 2023 pukul 04.00 WIB

Italia Vs (Pemenang Amerika Vs Uruguay)

Babak perebutan tempat ketiga Piala Dunia U-20 FIFA 2023

Minggu, 12 Juni 2023 pukul 00.30 WIB



Babak Final Piala Dunia U-20 FIFA 2023

Minggu, 12 Juni 2023 pukul 04.00 WIB



Untuk diketahui, turnamen FIFA U-20 World Cup diadakan di empat kota, yakni La Plata, Mendoza, San Juan dan Santiago del Estero. Stadion La Plata akan menjadi lokasi semi-final, perebutan tempat ketiga, dan Final.

Argentina, yang gagal lolos ke turnamen sepak bola, melangkah menjadi tuan rumah turnamen tersebut setelah Indonesia dicabut haknya oleh FIFA. Negara ini juga menjadi tuan rumah kompetisi pada 2001 lalu.

FIFA U-20 World Cup dianggap sebagai tempat munculnya bintang sepak bola dunia di masa depan, seperti legenda sepak bola seperti Diego Maradona, Lionel Messi, Andrés Iniesta, Ronaldinho hingga Luis Figo. Teranyar adalah kemunculan Erling Haaland dari Timnas U-20 Norwegia pada FIFA Wolrd Cup 2019 di Polandia.

Siapakah pemain muda yang bakal menjadi legenda U-20 selanjutnya? Kita tunggu saja. (Z-4)