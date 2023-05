Menuju Final Piala Dunia U-20 2023. Tim Kamu yang Mana?

PENYISIHAN babak 16 besar Piala Dunia U-20 2023 akan dimulai pada 31 Mei 2023 hingga 2 Juni 2023 di Argentina. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan 16 besar Piala Dunia U-20 2023.

Sebagai pembuka laga 16 besar pada Rabu, 31 Mei 2023 nanti adalah timnas U-20 Amerika Serikat yang akan berhadapan dengan Selandia Baru. Pertandingan dijadwalkan pukul 00.30 WIB bertempat di Stadion Mendoza.

Amerika Serikat merupakan juara Grup B dan Selandia Baru peringkat 3 terbaik Grup A.

Pertandingan kedua babak 16 besar dilangsungkan pada jam 04.00 yang mempertemukan Timnas U-20 Uzbekistan dan Israel.

Di atas kertas, Uzbekistan merupakan Runner Up Grup A dan Israel Runner up Grup C.

Kamis, 1 Juni 2023 pukul 00.30 akan menjadi momen penting bagi Timnas U-20 asal Brasil untuk bisa merebut tiket ke babak semifinal Piala Dunia U-20. Kali ini, lawan mereka adalah Timnas U-20 asal Tunisia. Brasil adalah juara Grup D, sedangkan Tunisia peringkat 3 terbaik grup E. Pertandingan keduanya digelar di Stadion La Plata.

Sumber : FIFA

Di stadion yang sama pada pukul 04.00, Kamis (1/6), Timnas U-20 Argentina akan bertarung menghadapi Nigeria. Di atas kertas, Argentina adalah juara Grup A, sedang Nigeria peringkat 3 terbaik Grup D.

Dua laga lainnya pada Kamis, 1 Juni 2023 akan dilangsungkan di Stadion San Juan. Pertama, laga Kolombia Vs Slovakia yang digelar pada 00.30 dinihari. Kedua, laga Inggris Vs Italia pada pukul 04.00.

Di atas kertas, Kolombia tercatat sebagai Juara Grup C dan Slovakia peringkat 3 terbaik grup B. Sementara, Inggris merupakan juara Grup E dan Italia menjadi Runner up Grup D.

Dua laga penutup babak 16 besar Piala Dunia U-20 adalah laga antara Gambia Vs Uruguay pada 00.30 dinihari, dan Ekuador Vs Korsel yang bisa disaksikan pada 04.00 pagi.

Gambia merupakan juara Grup F, Uruguay runner up Grup E, Ekuador runner up Grup B dan Korsel Runner up Grup F.



Berikut ini rekapitulasi jadwal pertandingan babak 16 besar Piala Dunia U-20 2023 Argentina :

Rabu, 31 Mei 2023

00.30 WIB Amerika Serikat vs Selandia Baru

04.00 WIB Uzbekistan vs Israel

Kamis, 1 Juni 2023

00.30 WIB Brasil vs Tunisia

00.30 WIB Kolombia vs Slovakia

04.00 WIB Inggris vs Italia

04.00 WIB Argentina vs Nigeria

Jumat, 2 Juni 2023

00.30 WIB Gambia vs Uruguay

04.00 WIB Ekuador vs Korea Selatan

Sudah lihat kan nama-nama timnas Piala Dunia U-20 2023 yang lolos babak 16 besar? Tim kamu yang mana? (Z-4)