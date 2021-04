Aksi Anti-Liga Super Eropa Warnai Laga Leeds vs Liverpool

BERBAGAI aksi protes yang bersikap anti-Liga Super Eropa mewarnai laga pekan ke-32 Liga Primer Inggris antara Leeds United dan Liverpool di Stadion Elland Road, Selasa (20/4) WIB.

Sebuah pesawat terbang yang membawa spanduk bertuliskan #SayNoToSuperLeague sudah terbang di atas Elland Road, beberapa jam sebelum kick-off.

Lantas, kedatangan bus yang berisikan para pemain dan staf Liverpool disambut oleh gabungan suporter Liverpool dan Leeds yang melancarkan aksi protes.

Baca juga: PM Italia Mario Draghi Dukung UEFA Tolak Liga Super Eropa

Di tribun Elland Road, Leeds memasang sebuah spanduk anti-Liga Super bertuliskan UEFA CHAMPIONS LEAGUE: EARN IT. FOOTBALL IS FOR THE FANS.

Tulisan yang sama juga bersemat pada kaus yang dipakai para pemain Leeds saat menjalani pemanasan jelang kick-off.

Lantas, sekitar 15 menit pertandingan berjalan, di luar Elland Road terdengar suara trombone yang memainkan lagu Money, Money, Money milik ABBA.

Liverpool merupakan satu dari enam tim Inggris yang menjadi bagian dari 12 klub inisiator Liga Super Eropa, sebuah kompetisi tengah pekan tandingan dari Liga Champions besutan UEFA.

Pada Senin (19/4) pagi WIB, Liverpool mengumumkan secara resmi keikutsertaan mereka dalam Liga Super Eropa.

Sementara itu, manajer Liverpool Juergen Klopp, yang sejak 2019 sudah menempatkan diri pada posisi kontra terhadap wacana Liga Super Eropa, menegaskan pendiriannya tidak berubah.

Namun, ia mengaku belum mendapat informasi lebih jauh dari manajemen terkait keikutsertaan timnya.

"Tidak berubah, perasaan saya tidak berubah, pendapat saya tidak berubah. Tentu saja saya baru mendengar soal ini kemarin dan saya disibukkan dengan persiapan laga sulit melawan Leeds," katanya kepada Sky Sports dalam wawancara jelang sepak mula.

"Tidak banyak informasi yang saya tahu soal ini, kecuali dari apa yang saya baca di surat kabar dan media. Ini pukulan berat. Wajar banyak orang marah. Tapi saya tidak bisa mengatakan apapun lebih dari ini, kami tidak terlibat dalam prosesnya, saya tidak, pemain tidak, dan sekarang ini pernyataan sudah keluar kita lihat bagaiamana keadaan akan berkembang," lanjut Klopp panjang lebar. (Ant/OL-1)