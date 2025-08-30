Buntut Aksi Demo Solidaritas Ojol, Gedung Setwan Kota Solo Ikut Dihanguskan

Ilustrasi(Dok Ist)

GEDUNG Sekretariat DPRD Kota Solo ikut habis dibakar pada Sabtu dini hari (30/8/2025), sebagai buntut anarkis aksi demonstrasi komunitas ojek online (ojol) yang berlangsung sejak Jumat siang (29/8/2025).

Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo tidak menduga sama sekali kalau aksi unjuk rasa untuk solidaritas atas tewasnya driver ojol Jakarta, Affan Kurniawan yang bergeser ke sejumlah titik, berujung dihanguskannya gedung Setwan DPRD.

"Kami tidak menduga sama sekali, karena tadinya konsentrasi teman teman ojol itu kan di Mako Brimob, dan petang bergeser ke gladag, dan tengah malam ternyata kejadiannya menjadi seperti ini. Pamdal sangat tidak mencukupi dihadapan jumlah massa pendemo yang banyak" imbuh politisi PDIP berkacamata itu kepada para wartawan, Sabtu pagi (30/8/2025).

Selain gedung Setwan, bangunan pos keamanan juga ikut hangus, dan tinggal puing-puing. Kerugian dari dua bangunan sangat besar, namun Budi Prasetyo belum bisa memastikan angka pastinya.

Rencananya, hari ini massa mahasiswa UIN Surakarta juga akan menggelar demo di DPRD Kota Solo. Dengan adanya kerusakan yang ditimbulkan selama aksi unjuk rasa ojol, pimpinan DPRD tetap akan menemui, jika mereka akan datang menyampaikan aspirasi.

"Selama ini DPRD Kota Solo selalu terbuka dan menerima setiap aspirasi yang hendak disampaikan elemen masyarakat manapun. Tetapi yang terjadi di dinihari tadi sungguh patut disesalkan, karena anarkis," kata Budi dengan nada penuh sesal.

Selain menghancurkan gedung Setwan Kota Solo, massa ojol yang berubah bentuk itu pada aksi Jumat malam juga membakar sebuah truk Dalmas di perempatan kawasan Gatsu ( Gatot Subroto ), serta sepeda motor di bundaran Gladak, berikut serjumlah sarana fasilitas umum, seperti pot pot bunga yang selama ini menghiasi Jalan Jenderal Sudirman menuju Balaikota dan Pasar Gede.

Pada tengah malam, massa yang berkonvoi melewati depan Mako Polresta di jalan protokol Slamet Riyadi juga memunculkan suasana mencekam. Namun kemudian massa bubar ketika polisi menembak gas air mata. Dan ternyata akai demo masih mereka lanjutkan menuju gedung DPRD Kota, yang berujung hangusnya kantor Setwan pada Sabtu dinihari. (H-2)