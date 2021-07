India Kirim Bantuan Oksigen, Airlangga Sebut Teman yang Sebenarnya

INDONESIA mendapat bantuan sebanyak 300 konsentrator oksigen dan 100 metrik ton oksigen likuid dari Pemerintah India. Sebelumnya India pernah mendapat bantuan tabung oksigen dari Indonesia, kini membalas bantuan tersebut.



"Friend in need is the friend indeed, teman yang ada saat dibutuhkan adalah teman sebenarnya," ujar Menko Perekonomian yang juga Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (21/7).



Ketika India dilanda krisis tabung oksigen untuk menghadapi lonjakan kasus covid 19 gelombang kedua, Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan bantuan medis berupa 3.400 unit tabung oksigen ke India. Bantuan tersebut dilepas oleh Airlangga Hartarto.



“Kita menjadi kawan di kala senang dan susah. Ini juga sebagai pengingat dalam menghadapi pandemi kita harus menguatkan solidaritas dan bergandengan tangan agar pandemi bisa lebih mudah dihadapi dan segera diakhiri,” kata Airlangga saat melepas pengiriman bantuan untuk India pada Mei lalu.



Airlangga mengatakan selama ini India juga telah banyak membantu Indonesia dalam memenuhi suplai vaksin Astra Zeneca yang diproduksi di negara tersebut melalui fasilitas multilateral covax.



Baru-baru ini, India telah mengirimkan kapal Angkatan Laut miliknya (INS) ke Indonesia. Kapal INS tersebut memuat 300 konsentrator oksigen dan 100 metrik ton oksigen likuid untuk Indonesia.



Bantuan tersebut adalah kali pertamanya India mengirimkan bantuan medis ke luar negeri setelah mulai pulih dari gelombang kedua covid-19 yang terjadi pada April hingga Mei lalu.



Adapun kapal tersebut telah berangkat pada 16 Juli, namun mengalami keterlambatan. Kendati demikian, Menteri Luar Negeri India S Jaishankar mengungkapkan bahwa kapal tersebut akan segera tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.



"India berdiri bersama mitranya dalam perang melawan covid," lanjutnya dikutip dari akun Twitter @DrSJaishankar pada Selasa (20/7). (J-1)