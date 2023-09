Wuling Air ev Modifikasi Raffi Ahmad Siap Diundi di OLX IMX 2023

MOBIL modifikasi Wuling Air ev bertema retro futuristik telah rampung dikerjakan berkat kolaborasi antara Raffi Ahmad dengan asosiasi National Modificator & Aftermarket Association (NMAA), bengkel spesialis, dan beberapa produk aftermarket. Hal ini menandakan, kesempatan untuk memenangkan undian Supergiveaway 'Retro Futuristic' Wuling Air ev dalam gelaran OLX Indonesia Modification & Lifestyle Expo 2023 tinggal di depan mata.

Sabtu lalu (9/9), Raffi Ahmad menampilkan detail modifikasi Wuling Air ev bertema 'Retro Futuristic' bersama para bengkel spesialis dan produk aftermarket. Basis mobil Wuling Air ev tipe long range ini menampilkan sejumlah ubahan dengan modifikasi hampir di semua sektor pentingnya.

“Akhirnya mobil pengerjaan modifikasi Wuling Air ev bisa tuntas dalam waktu singkat. Tidak menyangka dengan hasilnya yang luar biasa, dari awalnya standard, sekarang mobil ini sudah tampil dan siap jadi rebutan netizen. Konsep modifikasinya yang disampaikan di awal oleh team NMAA, dengan hasil jadinya, jauh lebih keren saat ini, top, mantap is the best, yuk semuanya ikutan” tutur Raffi Ahmad.

Sedari awal, Raffi Ahmad memang sudah mengincar mobil listrik untuk dimodifikasi dengan memadukan konsep 'Retro Futuristic'. Menurutnya, mobil listrik menjadi solusi mobilitas saat ini sekaligus mendukung program pemerintah tentang pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Keinginan Raffi disambut hangat para bengkel spesialis dan produk aftermarket dalam naungan NMAA untuk diundi langsung dalam gelaran puncak OLX IMX 2023 pada 29 September – 1 Oktober 2023 mendatang yang akan digelar lebih meriah di Hall A-B Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

“Buat kamu yang mau dapat supergiveaway keren ini, cepetan kunjungi laman www.giveawaymobilsultan.com dan lengkapi task yang ada disana, setelah itu kamu tinggal tunggu live streaming di akun Instagram @indonesiamodificationexpo di tanggal 16 September nanti buat mengisi kolom unique code sebagai tambahan peluang jika semua task sudah terpenuhi,” pungkas Raffi. (RO/S-3)