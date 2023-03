The all-new Subaru WRX Raih “IIMS 2023 Best Sedan”, Subaru Bukukan hasil positif di IIMS 2023

SUBARU Indonesia mengikuti Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta dengan meluncurkan Ikon Rally Subaru WRX, Subaru Forester FOREST-EXPLORER Package, ragam penawaran istimewa dan kolaborasi bersama Common Grounds.

Selama 11 hari pameran IIMS 2023, berbagai pencapaian digapai Subaru mulai dari penetapan the all-new Subaru WRX sebagai “IIMS 2023 Best Sedan” dan “IIMS 2023 Favorite Indonesian Premiere Launch” oleh Dyandra Promosindo, hasil penjualan yang cukup positif untuk seluruh varian the all-new Subaru WRX dan the all-new Subaru WRX Wagon, hingga insight positif dari aktivasi digital #WorldRallyXperimental yang telah berjalan sejak awal bulan Februari 2023.

Chief Operating Officer Subaru Indonesia Arie Christopher mengungkapkan dengan mesin, desain, dan seluruh fitur terbarunya Subaru WRX mendapatkan respons yang luar biasa, mulai dari penyelenggara IIMS 2023, Dyandra Promosindo yang menetapkan Sports Sedan ini menjadi IIMS 2023 Best Sedan, netizen yang menyukai content #WorldRallyXperimental dilihat dari insight media sosial yang meningkat hingga diatas 600% selama 10 hari (16-26 Februari) dibandingkan periode yang sama bulan lalu, serta status “IIMS 2023 Favorite Indonesian Premiere Launch” untuk aktivasi ini, hingga hasil penjualan yang sangat tinggi untuk the all-new Subaru WRX dan WRX Wagon.

"Selain itu, 7 unit Subaru Forester FOREST-EXPLORER Package juga sangat diminati dan habis sebelum IIMS 2023 berakhir di tanggal 26 Februari 2023. Kami sangat berterima kasih atas dukungan penyelenggara IIMS, pelanggan setia kami, rekan- rekan jurnalis dan influencer yang membantu brand Subaru untuk berkembang di Indonesia," katanya.

Sejak dibuka pada 16 Februari, Subaru Indonesia memperkenalkan seluruh lini produk dan layanan terbarunya kepada pengunjung IIMS 2023. Adapun tiga model utama yang menghasilkan surat pemesanan kendaraan terbaik selama pameran IIMS 2023 adalah the all-new Subaru WRX transmisi Manual, the all-new Subaru WRX Wagon tS (tuned by STI) EyeSight, dan Subaru Forester S EyeSight.

Selain mendapatkan gelar “IIMS 2023 Best Sedan”, Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2023 juga memberikan gelar “IIMS 2023 Favorite Indonesian Premiere Launch” untuk kegiatan aktivasi peluncuran Subaru WRX. (RO/OL-7)