MG Ajak Generasi Muda Hargai Budaya Bangsa Melalui #MGDiscoverIndonesia

KOPI adalah salah satu komoditi yang digandrungi di seluruh dunia yang banyak bersumber dari Nusantara. Bahkan banyak merek kopi kenamaan internasional pun dengan bangga melabeli kemasan produk kopi single-origin mereka dengan nama daerah-daerah di Indonesia seperti Sumatra, Aceh, Toraja, Kintamani, Flores, dan banyak lagi. MG pun ingin mengajak generasi muda untuk lebih mengenal dan melestarikan kekayaan alam ini.

MG telah berpetualang di sejumlah wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam, seperti Sumatra, Bali, dan Sulawesi. Menggunakan SUV unggulannya, yaitu New MG ZS dan New MG HS, MG gencar menggelar kegiatan menelusuri titik-titik menarik, historis, serta menginspirasi di seluruh Indonesia bertajuk #DiscoverIndonesia.

Melalui program #MGDiscoverIndonesia In a Cup of Coffee, MG mengajak anak muda untuk mengeksplorasi keindahan Indonesia dan mengetahui lebih jauh keunikan ragam hayati tanah air,” ujar Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin dalam acara media gathering di IIMS 2023, Rabu (22/2).

Keberagaman budaya dan hayati diungkap oleh New MG ZS di Sumatra Utara, tepatnya di kota Berastagi untuk mengetahui lebih dalam kopi Mandailing, dengan rasa dan aroma yang khas serta dikenal di kancah internasional. Dari perjalanan ini, MG mengetahui bahwa ada petani-petani kopi yang dibina oleh salah satu merek kopi internasional yang dapat membuka mata generasi muda untuk menghargai, bahkan melestarikan kekayaan alam dan tidak hanya sekadar menjadikan kegiatan ngopi hanya sebagai gaya hidup dan kegiatan tongkrongan semata.

Pada Januari lalu, MG mengajak sejumlah media nasional mengunjungi wilayah Tampaksiring, Bali dengan agrowisata perkebunan kopinya yang terkenal. Di area tersebut, setiap pengunjung bisa mendapatkan informasi menarik tentang jenis kopi, cara pengolahan, serta manfaat yang baik untuk tubuh dengan mengonsumsi kopi.

Dalam diskusi menarik di ajang IIMS 2023, pecinta otomotif yang sering menjelajah Indonesia bernama Julian Johan yang biasa dikenal @jejelogy, banyak mengungkapkan hal menarik saat menggunakan SUV MG.

“Saat berkendara menggunakan New MG ZS sangat menyenangkan dengan ground clearance yang tinggi jadi tidak takut ada genangan atau pun infrastruktur jalan yang tidak rata. Ditambah lagi dengan Electric Panoramic Sunroof yang jadi favorit para pengendara untuk meng-update social media. Terlebih desain yang eye catchy New MG ZS membuat pengendara menjadi pusat perhatian,” ujar Julian. (S-4)