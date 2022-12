Honda New CB150X Hadirkan Pilihan Warna Baru

PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan pilihan warna terbaru pada New CB150X. Kehadiran warna baru Sahara Matte Brown menjadi pilihan yang tepat untuk pengendara New CB150X yang sering melakukan mobilisasi, termasuk saat beraktivitas di area perkotaan.

Honda New CB150X tetap mempertahankan desain adventure turing dan nuansa tampilan big bike, posisi berkendara yang nyaman dengan beragam fitur canggih, serta dukungan dari mesin 150cc DOHC berpendingin cairan.

“Pilihan warna Sahara Matte Brown pada New CB150X memberikan kesan premium yang sangat cocok bagi mereka saat berkendara sehari-hari maupun sebagai partner berkendara sang petualang dalam melintasi tempat-tempat terbaik di Indonesia,” ujar Marketing Director AHM Thomas Wijaya, dalam siaran resminya, Selasa (20/12).

Penggunaan tapered handlebar dan posisi handlebar yang tinggi membuat pengendara semakin gagah dan nyaman ketika city riding maupun turing jarak jauh dengan posisi tegak yang ergonomis. Desain penutup tangki bahan bakar yang lebar serta front fender futuristis juga memperkuat tampilannya.

Penyematan inverted front suspension pada New CB150X sanggup meningkatkan kestabilan berkendara harian, terutama ketika melalui kondisi jalan perumahan, polisi tidur, hingga jalan berlubang.

Undercowl bergaya adventure serta penyematan wavy disc brake pada roda depan dan roda belakang memberikan kestabilan dalam melakukan pengereman. Sementara ground clearance setinggi 180 mm menjadikan New CB150X semakin mudah melintasi jalanan di berbagai kondisi.

Dengan hadirnya Warna Sahara Matte Brown, New CB150X kini tersedia dalam empat pilihan warna untuk melengkapi Mandala Red, dan Amazon Matte Green yang sudah ada sebelumnya, serta special edition Volcano Matte Black.

New CB150X dijual dengan harga on the road (OTR) Jakarta Rp33.660.000, sementara untuk varian special edition Volcano Matte Black dijual dengan harga Rp34.165.000. (S-4)