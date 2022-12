Suzuki New Carry Raih Penghargaan pada Uzone Choice Award 2022

PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) kembali meraih penghargaan melalui New Carry dengan mendapatkan predikat 'Best Car For Productivity'” di Uzone Choice Award 2022. Penghargaan yang diraih merupakan hasil dari pilihan peserta jajak pendapat yang merupakan pembaca Uzone Indonesia.

Raihan New Carry sebagai yang terbaik di kategori tersebut dinilai sebagai keberhasilan Suzuki dalam menghadirkan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung produktivitas para pelaku usaha dan bisnis.

Hal itu terbukti dari market share New Carry yang masih bertahan di puncak kategori pikap yaitu dengan menguasai pasar sebesar 51,9% sejak Januari hingga November 2022.

"Suzuki berterima kasih dan mengapapresiasi Uzone Indonesia, Dewan Editor, pembaca setia Uzone dan semua pihak yang telah mendukung sehingga New Carry dapat meraih Best Car For Productivity. Kebutuhan memiliki mobil yang dapat menampung banyak muatan juga menjadi faktor tingginya minat masyarakat terhadap mobil ini," kata 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra dalam keterangan resmi, Selasa (20/12).

"Kemudian raihan kategori ini juga menjadi tambahan catatan positif dari New Carry yang dinilai oleh tim reviewer hingga pembaca langsung. Kemenangan ini juga tentunya mendorong Suzuki untuk terus berinovasi menghadirkan produk-roduk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," tambahnya.



Baca juga: Ini Cara Membayar Pajak STNK Kendaraan Bermotor

New Carry sendiri memang dirancang untuk kegiatan berniaga. Salah satu keunggulan utamanya yaitu mampu menampung muatan yang lebih banyak hingga 1 ton.

Bukan hanya itu, mobil ini juga memiliki ukuran bak yang luas serta dapat dibuka dari 3 sisi yang memudahkan pemilik kendaraan dalam mengangkut muatan. Untuk menunjang perjalanan yang ringan dan efisien, New Carry dilengkapi dengan mesin K15B yang memberikan performa kendaraan lebih baik serta biaya perawatan yang terjangkau.

Dari segi eksterior, New Carry memiliki bodi mobil tangguh yang dirancang untuk sanggup melewati berbagai kondisi medan perjalanan usaha. Hal tersebut mengingat kegiatan berniaga masyarakat Indonesia bukan hanya di perkotaan, melainkan juga berlangsung di berbagai daerah termasuk pedesaan yang memiliki kontur jalanan bervariatif.

Suzuki juga memberikan peningkatan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang New Carry lewat kabin yang lebar dan kompartemen penyimpanan di kabin yang banyak.

Uzone Choice Award sendiri merupakan ajang apresiasi dan validasi bagi pelaku industri gawai, teknologi, dan otomotif di Indonesia. Uzone telah menyiapkan 23 kategori, di mana pembaca juga bisa menentukan siapa yang layak untuk memenangi penghargaan.

Selain dari pembaca, penentuan Uzone Choice Award juga menggabungkan penilaian dari tim reviewer dari Uzone yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengulas berbagai produk di industri smartphone, otomotif, telekomunikasi hingga e-commerce di Indonesia. Penilaian dan voting dari pembaca dilakukan selama kurang lebih 2 minggu dan diumumkan pada Rabu (14/12) lalu secara offline di Jakarta Selatan. (OL-16)