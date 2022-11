Generasi 4 Honda Pilot Diperkenalkan, Siap Dijual di AS Awal 2023

GENERASI keempat dari Honda Pilot resmi diperkenalkan oleh American Honda Motor Co Inc dan siap dijual pada awal 2023 di Amerika Serikat. Honda Pilot mengusung konsep produk sebagai sebuah mobil sport utility vehicle (SUV) dengan dimensi terbesar serta tenaga terbesar diantara semua lini SUV Honda.

Honda Pilot generasi keempat ini merupakan sebuah mobil SUV keluarga yang didesain lebih mengedepankan style, kabin yang lebih luas bagi penumpang, dan ruang kargonya, serta mempunyai kelebihan untuk bermanuver di trek off-road maupun jalan biasa.

Pada generasi keempat dari Honda Pilot ini memperkenalkan varian baru yaitu Trail Sport yang merupakan mobil SUV Honda terjangkau yang dapat digunakan untuk off-road. Varian ini dilengkapi dengan raised off-road tuned suspension, all-terrain tires, steel skid plates serta expanded all-wheel drive system.

All New Honda Pilot ditawarkan dalam lima varian mulai dari Sport, EX-L, TrailSport, Touring, dan Elite.

Desain kursi depan pada All New Honda Pilot menghadirkan new front body stabilizing seats yang dapat membantu pengemudi serta penumpang depan tidak merasa lelah ketika mengemudi jarak jauh.



Sementara itu, bangku baris kedua pada All New Honda Pilot dapat dipindahkan dengan mudah sehingga menghadirkan ruang kargo yang luas. Pada baris ketiga juga ruang kabinnya dibuat lebih lega serta nyaman.

Dari segi keselamatan, All New Honda Pilot telah dilengkapi dengan berbagai fitur serta teknologi terdepan di kelasnya seperti Honda SENSING yang dilengkapi dengan new wide-view camera and radar, Hill Descent Control, 8 Airbags dan TrailWatch camera system.

Dari segi tampilan, All New Honda Pilot menggunakan desain grill depan, fender, ukuran ban yang lebih besar. Sementara itu dari segi performa, All New Honda Pilot menggunakan torque vectoring i-VTM4™ all-wheel drive system yang dipadu dengan mesin enam silinder (V6) dengan mesin all new DOHC 3.5 liter yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 285 tenaga kuda.

All New Honda Pilot menggunakan 10-speed automatic transmission serta semi manual yang dapat dioperasikan melalui paddle shift. All New Honda Pilot mempunyai tujuh mode berkendara yang dapat dipilih/disesuaikan dengan kondisi berkendara mulai dari Normal, ECON, Sport, Trail, Snow, Sand, Tow.

"Honda Pilot telah menjadi mobil pilihan keluarga dalam dua dekade terakhir ini dimana kini mobil ini kami buat semakin lega, lebih bertenaga namun tetap mengedepankan style. Pada generasi keempat Honda Pilot kali ini kami menghadirkan varian Trail Sport yang merupakan SUV Honda terjangkau untuk digunakan off road maupun berkendara sehari-hari," ungkap Vice President of Auto Sales, American Honda Motor Co Inc Mamadou Diallo dalam keterangan resmi, Rabu (9/11). (OL-16)