New Xpander Cross, Bukan Sekadar Facelift

BERTEPATAN dengan diresmikannya pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 pada Kamis (11/8), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) juga secara resmi merilis New Xpander Cross.

Meskipun tetap mengusung platform yang sama dengan pendahulunya, pihak MMKSI keberatan bila mobil yang baru diluncurkannya itu disebut sekadar facelift. Hal ini terungkap dalam acara konferensi pers yang digelar Jumat (12/8),

"Kemarin kami baru memperkenalkan New Xpander Cross, model ini jangan dibilang facelift atau ganti kulit. Kami hadirkan sebuah penyempurnaan dan juga peningkatan sistem driving yang lebih baru dan berbeda," ungkap Director of Sales and Marketing Division MMKSI Tetsuro Tsuchida Jumat (12/8).



Salah satu penyempurnaan yang ditanamkan diantaranya adalah hadirnya teknologi Active Yaw Control (AYC). Teknologi ini sudah lama dimanfaatkan Mitsubishi di ajang reli dunia yang tugasnya agar kendaraan dapat meningkatkan kecepatan saat proses menikung tanpa kuatir kehilangan kendali. " Fitur ini bikin mobil semakin nyaman," ujar Tsuchida.

"Kami memperkenalkan produk baru, New Xpander Cross sekaligus untuk menghadapi persaingan dan memenangkan kompetisi. Saya bilang kompetisi. Tentu akan bertanya mengenai target," imbuhnya.

Kompetisi di sini menurut Tsuchida, bukanlah dari sisi penjualan dan market share. Akan tetapi lebih kepada kepuasan pelanggan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

"Kami ingin dikenal sebagai produk terbaik, pelayanan terbaik, nilai investasi terbaik," tegasnya. Disebut sebagai investasi terbaik, menurut Tsuchida, dilihat berdasarkan harga Xpander bekas yang masih sangat tinggi di pasaran.

"Xpander mobil bekasnya masih sangat dicari. Jadi harga bekas sangat tinggi hingga sekarang, jadi nilai invetasi cukup bagus. Kami tetap optimistis walau pasar sudah banyak kompetitor," tutup Tsuchida.