EMI Luncurkan New Mazda CX-8 dan New Mazda2 Sedan

PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) kembali mempertegas eksistensinya di Indonesia dengan memperkenalkan dua model terbaru Mazda, yaitu the New Mazda CX-8 dan the New Mazda2 Sedan. Acara perkenalan dua model terbaru ini dilangsungkan di outlet resmi Mazda Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (26/7).

New Mazda CX-8

Hadir dalam balutan desain KODO yang elegan, New Mazda CX-8 menawarkan standar kemewahan dan kenyamanan baru dalam berkendara. Tampil lebih elegan dan semakin berkelas lewat penyematan new front grille, LED headlamp with Adaptive Front-Lighting System, dan new 19-inch wheels design. Desain bumper depan yang rendah dan roof rail menghadirkan keunikan dari kombinasi keanggunan dan kekuatan. Aliran garis panjang menciptakan gambaran visual yang kuat.

Dari sisi tampilan, kesan estetis New Mazda CX-8 diperkuat dengan teknik pengecatan TAKUMI-NURI. Teknologi pengecatan kendaraan yang unik dari Mazda dilakukan dengan kombinasi warna, highlight, bayangan dan kedalaman warna yang semakin menekankan keindahan dan kualitas bentuk bodi dari desain KODO yang dinamis.

Bagian interior menghadirkan suasana kabin yang luas, sehingga memastikan keleluasan gerak. Kenyamanan kabin juga didukung oleh kehadiran Captain Seat pada baris kedua yang dilengkapi dengan Center Console, serta seat ventilation.

Untuk entertainment, tersemat sistem audio premium BOSE, Mazda Connect yang memberikan Anda koneksi tanpa kabel dengan smartphone serta Wireless Smartphone Integration yang memungkinkan pengendara mengatur ponsel dari central display, plus wireless charging (Qi).

Fitur-fitur lainnya berupa Electric Sunroof, juga Hands-free power liftgate untuk membuka dan menutup pintu bagasi dengan menempatkan kaki Anda di bawah sensor yang terletak di bawah bumper belakang.

Untuk kesenangan pengemudi, hadir teknologi G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) sebagai cara Mazda human-centric engineering yang membuat pergerakan kendaraan lebih responsif. Berkendaran di lahan sempit juga aman berkat 360 View Monitor System.

Fitur keselamatan lainnya adalah, Smart City Brake Support (SCBS) yang dapat mendeteksi kendaraan baik di depan maupun di belakang kendaraan, Lane Departure Warning System (LDWS), Blind Spot Monitoring (BSM) dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

New Mazda2 Sedan

New Mazda 2 Sedan tampil estetis dan semakin berteknologi berkat disematkannya fitur GVC Plus yang dipadukan dengan Skyactiv-Vehicle Dynamic, dan Skyactiv-Vehicle Architecture seperti pada New Mazda CX-8, yang memberikan pengalaman dan kenyamanan baru dalam berkendara.

Sedan subkompak ini hadir dengan tampilan semakin berkelas lewat penyematan 16-inch wheels, lampu depan LED projector dengan auto on/off dikombinasikan oleh DRL, serta automatic wiper dengan sensor hujan.

Mazda2 Sedan terbaru dilengkapi head unit touchscreen 7 inch yang dapat terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android, serta Bluetooth, wireless smartphone integration, hingga displai kamera belakang.

Sedan bermesin Skyactiv-G 1.5 bertenaga 111 ps pada 6.000 rpm dan torsi maksimal 144Nm pada 4.000rpm ini, dilengkapi fitur keselamatan BSM dan RCTA, Dynamic Stability Control (DSC) dan Traction Control System (TCS) .

“Tentu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami, dapat memperkenalkan generasi terbaru dari Mazda 2 Sedan dan Mazda CX-8 kepada publik di Indonesia. Dua karya seni terbaik dari Mazda, karena tidak hanya menawarkan kecanggihan tapi juga menghadirkan desain yang estetis,” ungkap Managing Director EMI Ricky Thio, saat acara peluncuran yang diselenggarakan di diler resmi Mazda, di Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (26/7).

Untuk harga, SUV Premium New Mazda CX-8 dibanderol dengan harga on the road Rp795,5 juta, sedang New Mazda 2 Sedan dibanderol di angka Rp338 juta. (S-4)