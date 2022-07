Pakai Sepeda Motor Listrik, Sicepat Irit Biaya BBM 25%

KOLABORASI Sicepat Ekspres dengan PT Volta Indonesia Semesta dalam pembelian 10.000 sepeda motor listrik pada Desember 2021 berhasil melakukan penghematan biaya bahan bakar 25% atau sekitar Rp9 miliar. Penggunaan motor listrik ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung misi pemerintah Indonesia untuk migrasi ke ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Selain menghemat biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar, melalui penggunaan motor listrik Volta, Sicepat turut berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon. Menurut penelitian Department of Environment, Food and Rural Affairs yang berbasis di London, Inggris, emisi karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar berjenis bensin mencapai 2,33 kg per liter. Merujuk perhitungan tersebut, perusahaan berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon lebih dari 12 ribu ton atau setara dengan 5,4 juta liter konsumsi BBM selama enam bulan pemakaian.

"Penggunaan sepeda motor listrik Volta untuk armada operasional kami sangat berdampak pada cost efficiency. Selain itu, manfaat tidak hanya kami rasakan dari segi finansial, penggunaan motor listrik juga merupakan program berkelanjutan yang akan terus kami dorong demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman," ujar The Kim Hai selaku Chief Executive Sicepat Ekspres dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7).

Iwan Suryaputra selaku CEO PT Volta Indonesia Semesta mengatakan bahwa motor listrik Volta menjadi solusi yang tepat bagi Sicepat dalam penghematan biaya operasional. Teknologi sistem ganti baterai (SGB) yang digunakan Volta sangat efisien dengan kapasitas baterai yang bisa menempuh jarak hingga 60 km. "Kami memastikan motor listrik Volta dirakit dengan quality control yang baik sehingga semua fitur yang ditawarkan dapat memberi kemudahan kepada para penggunanya. Terlebih, jaringan SGB yang telah kami miliki juga memberikan kemudahan untuk mengganti baterai secara cepat," pungkasnya.

Penggunaan motor listrik oleh Sicepat juga diperkuat dengan perluasan infrastruktur stasiun penukaran baterai SGB di gerai-gerainya. Terdapat lebih dari 118 stasiun penukaran baterai SGB yang berlokasi di gerai Sicepat yang meliputi wilayah Jabodetabek, Bali, Semarang, Solo, dan Karawang. Dengan titik SGB yang berlokasi di gerai itu, pengguna motor listrik Volta dapat dengan mudah melakukan penggantian baterai. (OL-14)