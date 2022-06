Honda Jakarta Center Hadirkan Program dan Hadiah di JFK

HADIR kembali di ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2022 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Honda melalui Main Dealer Honda Jakarta Center (HJC) menawarkan berbagai program penjualan yang menguntungkan untuk konsumen yang ingin membeli mobil Honda. Program spesial ini hanya berlaku sepanjang ajang JFK yang digelar mulai 9 Juni hingga 17 Juli 2022.

Honda memberikan kemudahan bagi konsumen yang membeli mobil Honda melalui program penjualan bertajuk 'Rayakan Hajatan Jakarta Bersama Honda', antara lain; Lucky Dip hingga puluhan juta rupiah, down payment (DP) mulai dari 10%, bunga rendah 0%, tenor 7 tahun hingga cicilan mulai dari Rp2 Juta untuk pembelian model tertentu.

Konsumen juga mendapatkan kesempatan meraih undian Grand Prize satu unit sepeda lipat, dua Logam mulia, televisi, air fryer, smartphone, voucer belanja, voucer bensin, dan puluhan uang elektronik untuk seluruh pembelian mobil Honda selama event JFK 2022 berlangsung.

Program ini juga memberikan gratis paket perawatan berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun serta tambahan voucher service dan parts yang dapat digunakan di seluruh diler resmi Honda di area Jabodetabek.

JFK merupakan event pameran dan hiburan terbesar sekaligus terlama di Asia Tenggara. Stan Honda sendiri di acara JFK terletak di Hall A1 dengan luas 256 meter persegi menampilkan 5 unit displai; Honda City Hatchback RS, All New BR-V Prestige, All New HR-V 1.5L SE, New Brio RS Urbanite Edition dan New CR-V Turbo Prestige. Stan Honda juga menghadirkan permainan interaktif berhadiah merchandise menarik selama pameran berlangsung.

Konsumen dapat mencari tahu lebih detail mengenai program penjualan di atas dengan cara langsung menghubungi diler resmi Honda terdekat di area Jabodetabek atau dapat mengunjungi tautan pada aplikasi GoPro untuk melakukan pembelian secara online. (S-4)