MBDI Resmikan Diler Pertama dengan Konsep MAR2020

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meresmikan diler kendaraan penumpang Mercedes-Benz, PT Arista Jaya Abadi (AJA) sebagai bagian penting dari ekspansi jaringan di Sumatra Utara. Diler baru ini berlokasi di Jl T Amir Hamzah No 49, Medan.

Diler Mercedes-Benz AJA Medan merupakan diler resmi Mercedes-Benz satu-satunya di wilayah Sumatra Utara, sekaligus diler pertama di Indonesia yang mengusung konsep ritel Mercedes-Benz terbaru, MAR2020 yang dirancang ntuk Pengalaman Merek (Brand Experience) Mercedes-Benz.



MAR2020 adalah singkatan Bahasa Jerman dari 'Markenauftritt Retail' yang diterjemahkan menjadi 'Penampilan Merek Retail'. Pengalaman merek baru di Mercedes-Benz telah berkembang dalam banyak cara untuk membawa peningkatan pengalaman pelanggan dan kepuasan pelanggan.

"Penerapan Diler Mercedes-Benz Arista dengan standar MAR2020 menandai perubahan besar dalam cara Mercedes-Benz melakukan pendekatan ritel di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan komitmen besar untuk mengukuhkan posisi sebagai luxury brand otomotif di Indonesia.," ujar President Director MBDI Choi Duk Jun, Jumat(18/3).

Konsep MAR2020 terdiri dari:

- Personal assistance: Setiap konsumen adalah tamu dengan perjalanan masing-masing.

- Single customer experience for Sales and Customer Services: Setiap konsumen didampingi dengan cara yang sama, apa pun tujuan kunjungan mereka.

- Seamless and flexible processes: Konsultasi efisien bagi konsumen tersedia kapan pun dan di mana pun, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan setiap konsumen.

- Using space flexibly: Perubahan topik, merek dan produk dengan cepat.

- Digitisation: Perangkat, media dan konten digital menawarkan dukungan efisien untuk memperkaya pengalaman konsumen.

- Modular touchpoints: Touchpoint dengan ukuran, bentuk dan fungsi terukur menjadi dasar dari format fleksibel.

"Kami sangat bangga dengan peresmian PT Arista Jaya Abadi sebagai diler mobil penumpang Mercedes-Benz terbaru di Medan. Kami akan terus berupaya untuk menawarkan produk dan layanan premium Mercedes-Benz yang sejalan dengan pedoman pengalaman terbaik bagi pelanggan atau Best-Customer-Experience. Kami juga bangga bisa menjadi fasilitas pertama di Indonesia yang menerapkan MAR2020 serta dipilih sebagai lokasi peluncuran perdana model terbaru Mercedes-Benz E 200 Coupé AMG Line. Kami optimistis bahwa bisnis Mercedes-Benz di Sumatera Utara, khususnya di Medan, akan terus berkembang dengan pesat," Irawan Gozali, Presiden Direktur, PT Arista Jaya Abadi.