Strategi Mitsubishi Hadapi Tantangan Pasar 2022

DI sela-sela pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022, PT PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar Virtual Media Gathering 2022 yang membahas berbagai tantangan dan strategi yang diterapkan dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. serta pencapaian yang diraih oleh perusahaan.

Sepanjang tahun lalu, MMKSI mengukir pencapaian positif untuk penjualan retail kendaraan penumpang maupun niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia. Pencapaian penjualan di 2021 meningkat 90,6% dibandingkan pada 2020. Terlebih lagi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memproyeksikan penjualan mobil 2022 sebanyak 900.000 unit. Ini memberikan dorongan bagi MMKSI untuk meramaikan kompetisi pasar otomotif baik dalam sisi produk, layanan penjualan, dan purna jual terbaik kepada konsumen.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses perkembangan bisnis MMKSI dan melewati berbagai tantangan yang ada di tahun 2021. Upaya MMKSI di tahun lalu pun terjawab dengan capaian penjualan yang positif dan menjadi motivasi kami untuk meraih lebih baik lagi. Dan pengalaman pada tahun lalu mengajarkan kami untuk terus berinovasi demi memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan kepuasan konsumen,” ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura, Kamis (17/3).

Mengacu pada data penjualan retail Gaikindo 2021, kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors mencatatkan penjualan 104.407 unit, yang terdiri dari penjualan kendaraan penumpang sebanyak 68.152 unit (10,9%) dan kendaraan niaga ringan 36.225 unit (21,7%).

Di kategori kendaraan penumpang, Xpander menyumbang sebanyak 28.424 unit dan Xpander Cross sebanyak 22.383 unit. Xpander Series menyumbang 31% dari penjualan total MMKSI sepanjang 2021.

Berikutnya adalah Pajero Sport sebanyak 17.137 unit yang berkontribusi sebesar 40%, disusul Eclipse Cross 183 unit (6%), Outlandar PHEV 20 unit (1%). Sementara di ketegori Kendaraan Niaga Ringan model Triton terjual sebanyak 9.009 (57.6%), disusul L300 27.110 unit (65%).

Dari sisi purnajual, MMKSI juga mencatat pencapaian positif pada 2021 dengan kenaikan penjualan suku cadang sebesar 29% dibandingkan pada 2020. Hal tersebut tentunya menjadi motivasi MMKSI untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan layanan yang sudah ada.

Inovasi dan Elektrifikasi

Sepanjang 2021, MMKSI juga banyak memberikan inovasi untuk produk serta layanannya. Dari sisi produk, MMKSI menghadirkan New Pajero Sport, Xpander Rockford Fosgate Black Edition, Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition, serta New Xpander dan New Xpander Cross.

Sebagai bentuk kontribusi MMKSI dalam mempercepat perkembangan mobil listrik di Indonesia, MMKSI juga menghadirkan kendaraan listrik Minicab MiEV pada ajang GIIAS 2021.

Terkait elektrifikasi, MMKSI juga memperkenalkan Dendo Drive House (DDH), sebuah ekosistem elektrik baru untuk mengisi daya EV/ PHEV di rumah atau bangunan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan dari tenaga surya, dan untuk memasok listrik dari EV/ PHEV ke rumah/ bangunan. DDH memberikan manfaat terhadap penggunaan Listrik yang ramah lingkungan dengan biaya yang lebih efisien, dengan ketergantungan yang lebih sedikit pada suplai sambungan listrik dari perusahaan listrik. (S-4)