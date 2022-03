Program Bunga 0% untuk Pembelian Aprilia dan Moto Guzzi

PT Piaggio Indonesia (PID) menghadirkan berbagai penawaran menarik untuk seluruh pecinta brand premium otomotif roda dua, Aprilia dan Moto Guzzi. Kedua brand tersebut memiliki penawaran menarik untuk dinikmati melalui program 'The Perfect Ride, The Perfect Look Campaign' yang berlangsung dari tanggal 15 Maret hingga 14 April 2022.

"PT Piaggio Indonesia senantiasa berupaya memberikan solusi atas kebutuhan dan keinginan para penggiat otomotif, untuk memastikan sensasi adrenaline rush yang dihadirkan oleh Aprilia, serta keinginan untuk berkelana dengan Moto Guzzi yang prestigious dengan gaya hidup Italia yang sesungguhnya tetap hidup," kata PR & Communications Manager PID Ayu Hapsari, Selasa (15/3)

Untuk Aprilia, pelanggan berhak mendapatkan cicilan dengan bunga 0% selama dua tahun, atau Exclusive Racers Package senilai hingga Rp88.500.000 juta. Sedangkan, untuk Moto Guzzi, pelanggan berhak mendapatkan cicilan dengan bunga 0% selama dua tahun, atau Exclusive Authentic Packages senilai Rp 53.400.000.

"Dengan program ini, kamu sungguh berharap dapat menyambut para pengemar dan pecinta Aprilia dan Moto Guzzi ke dalam keluarga besar Piaggio Group serta benar-benar merasakan gaya hidup premium Italia yang sesungguhnya bersama Aprilia dan Moto Guzzi," tutup Ayu Hapsari.

Aprilia yang dirancang bagi mereka pecinta motor berperforma tinggi, saat ini hadir dengan Aprilia seri 660: RS 660 dan Tuono 660. Sementara, Moto Guzzi cocok bagi mereka yang mencari pengalaman berkendara dengan desain unik Italia, teknologi terkini dan kualitas terbaik. Moto Guzzi, yang baru saja merayakan 100 tahun kehadirannya, memberikan pilihan motor Italia dengan karakter berbeda melalui Moto Guzzi V7 Stone terbaru sampai Moto Guzzi V85 TT Travel. (S-4)