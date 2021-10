Mitsubishi Tawarkan Diskon Biaya Perbaikan Bodi dan Cat Plus Disinfeksi

DISTRIBUTOR resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya melalui program dengan slogan #STAYWITHMI, salah satunya adalah perlindungan untuk kendaraan dan penggunanya dengan menyelenggarakan 'Body & Paint Campaign'.

Body & Paint Campaign ditujukan kepada seluruh konsumen model kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors di Indonesia yang berlaku mulai 18 Oktober hingga 30 November 2021 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Konsumen yang menggunakan layanan di fasilitas resmi Mitsubishi Bodi & Cat akan mendapatkan beragam manfaat sebagai berikut,

Diskon Perbaikan

- Konsumen yang melakukan perbaikan kendaraan dengan pembelian part kurang dari Rp1.500.000 secara tunai, tanpa fasilitas asuransi, berkesempatan mendapatkan diskon Rp150.000.

- Konsumen yang melakukan perbaikan kendaraan melalui fasilitas asuransi dengan pembelian part minimum Rp3.000.000, berkesempatan mendapatkan diskon untuk 1 x pembayaran Own Risk sebesar Rp150.000.

Penyemprotan Disinfektan Gratis

Seluruh konsumen yang menggunakan layanan Mitsubishi Bodi & Cat berhak mendapatkan penyemprotan disinfektan gratis sebanyak satu kali, untuk menunjang kebersihan kondisi interior maupun eksterior kendaraan yang steril dari virus dan bakteri.

Menurut Director of After Sales Division MMKSI Eiichiro Hamazaki, perusahaannya ingin memastikan konsumennya mendapatkan layanan purna jual terbaik secara aman dan nyaman dalam kondisi new normal sejalan dengan slogan #STAYWITHMI.

"Kami ingin memberikan kemudahan kepada konsumen dalam usaha menjaga kesehatan diri dan melindungi seluruh anggota keluarga melalui kebersihan, perawatan dan perbaikan kendaraan di fasilitas resmi Mitsubishi Bodi & Cat," imbuh Hamazaki san, Senin (18/10).

Fasilitas Mitsubishi Bodi & Cat memberikan layanan, perawatan dan perbaikan kendaraan dengan standar kualitas Mitsubishi, dimana saat ini terdapat 20 bengkel resmi fasilitas Mitsubishi Bodi & Cat yang tersebar di seluruh Indonesia yang dapat diakses melalui Mitsubishi Motors Customer Care di 0804-1-300-300. (S-4)