MMKSI Ajak Konsumen Memanfaatkan Benefit Program Mitsubishi

Sebagai apresiasi kepada konsumen setianya, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) terus berusaha memberikan berbagai benefit kepada para pelanggan kendaraan Mitsubishi Motors yang melakukan perawatan di bengkel resmi.

Kali ini MMKSI menghadirkan kampanye 'September Service Ceria' bagi yang melakukan pembelian Mitsubishi Motors Genuine Oil (MMGO) dan genuine part khusus aki mobil dan ban di seluruh jaringan diler 3S Mitsubishi Motors yang berlangsung hingga 30 September 2021.

Kampanye 'September Service Ceria' hadir sebagai salah satu bentuk realisasi dari slogan #STAYWITHMI yang menjadi komitmen MMKSI dalam memberikan pelayanan dan penawaran yang menarik serta mengajak kosumen untuk tetap menjaga kendaraannya meskipun di masa pandemi.

Dalam diskusi virtual yang digelar beberapa waktu lalu, Head of After Sales Marketing & Promotion Section After Sales Division MMKSI Tegar Ardisura Raharja mengatakan bahwa Program ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan setia mengonsumsi oli resmi Mitsubishi Motors Genuine Oil, aki dan ban dari diler resmi.

"Setiap kustomer yang ikut campaign ini, mereka dapat gratis 1 liter oli. Diskon 10 persen aki mobil dan diskon 30 persen untuk ban. Selain itu konsumen dapat suvenir menarik," ujar Tegar Ardisura Raharja, Kamis (9/9). Program ini, menurutnya, berlaku untuk kendaraan penumpang Mitsubishi Motors, seperti Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, dan All New Pajero Sport.

Perawatan kendaraan mandiri

Di masa pandemi dan pemberlakuan PPKM membuat kendaraan menjadi jarang digunakan. Meskipun demikian, kendaraan tetap harus dirawat agar selalu dalam kondisi prima saat akan digunakan.

Sejatinya ada beberapa perawatan ringan yang dapat dilakukan sendiri di rumah dan sangat mudah dikerjakan bila sudah memahami prosedurnya. Namun bagi yang awam, pekerjaan ini bisa saja berpotensi menimbulkan kesalahan.

Terkait hal itu, MMKSI juga berupaya untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan konsumen dalam merawat kendaraan di rumah melalui kampanye program #STAYWITHMI. Program ini berisi sharing tips perawatan kendaraan yang bisa disaksikan di sharing instagram live langsung dengan Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, Rifat Sungkar.

Selain itu ada pula video berbagi tips dan trik terkait berbagai perawatan dan pemeriksaan kendaraan yang dapat dilakukan sendiri di rumah tanpa perlu keterampilan khusus. Video ini bisa dilihat di tips dan trik yang ada di Mitsubishi instagram dan video di YouTube mitsubishi indonesia.

Layanan perbaikan bodi dan cat

Meskipun sudah berkendara secara berhati-hati, umumnya kita sulit menghindari dari risiko kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada bodi dan cat. Bagi konsumen yang membutuhkan perbaikan bodi dan cat, saat ini MMKSI sudah memiliki beberapa begkel khusus bodi dan cat sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Jepang.

Sebagai benefit tambahan, konsumen akan mendapat gratis disinfectant fogging saat memanfaatkan layanan bodi dan cat di jaringan bengkel resmi Mitsubishi Motors. Konsumen juga tidak perlu khawatir karena disinfectant fogging yang diberikan oleh Mitsubishi memenuhi standar Environmental Protection Agency (EPA) yang aman buat pengguna serta kabin kendaraan.

"Saat ini Mitsubiishi sudah memiliki 20 diler bodi dan cat di beberapa wilayah yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Kami akan perluas jaringannya di wilayah Indonesia," ujar Tegar. (S4)