Honda Thailand Luncurkan Sedan New Accord

HONDA Automobile (Thailand) Co Ltd meluncurkan New Honda Accord tampil semakin mewah serta menghadirkan Honda Sensing di semua varian. Selain itu, New Honda Accord juga mengubah nama varian hybrid menjadi e:HEV.

New Honda Accord menawarkan tampilan eksterior yang semakin premium melalui garis-garis tajam yang memadukan kemewahan dan sporty, sementara pada New Accord e:HEV disempurnakan dengan logo H dengan bingkai biru dan emblem e:HEV yang disematkan di bagian buritan.

Pada sisi interior, New Honda Accord hadir dengan kabin yang luas dan mewah, serta fitur Wireless Charger, Auto Dimming Rearview Mirror, Rear Door Window Sunshades, 2 Rear USB Ports, dan Honda Connect.

New Honda Accord ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yaitu 1,5L VTEC Turbo yang menghasilkan tenaga maksimal 190 PS dengan torsi maksimal 243 Nm, dan varian e:HEV yang didukung oleh Sport Hybrid Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD). New Honda Accord juga hadir dengan mode berkendara Sport Drive Mode, sementara New Honda Accord e:HEV menampilkan tiga mode berkendara yang dapat dipilih, EV Drive Mode, Hybrid Drive Mode, and Engine Drive Mode.

Selain Honda Sensing, New Honda Accord juga dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih lainnya pada varian e:HEV, Cross Traffic Monitor (CTM), Multi-view Camera System (MVCS), dan Honda Smart Parking Assist System. (S-4)