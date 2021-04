MMKSI Optimis Tingkatkan Pangsa Pasar Mitsubishi 2021

PENJUALAN otomotif Indonesia pada 2020 mengalami penurunan 44,59% akibat kondisi pandemi dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun demikian PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) berhasil menjaga performanya baik pada segmen kendaraan penumpang dan niaga ringan.

"Berbagai capaian yang diraih MMKSI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap industri otomotif, pertumbuhan ekonomi dan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas,” ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura.

Hal ini diungkapkan di acara MMKSI Annual Media Gathering 2021, yang digelar secara virtual, Selasa (6/4). Model Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross) berkontribusi signifikan terhadap angka penjualan total MMKSI dan secara umum turut menjaga volume dan kontribusi di segmen small-MPV.

Berdasarkan data penjualan ritel dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepanjang 2020 lalu, kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia mencatat angka penjualan sebanyak 54.768 unit

Angka tersebut disumbang oleh penjualan kendaraan penumpang (Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, Eclipse Cross, Outlander PHEV) sebanyak 34.504 unit, atau terkoreksi 57,2% dari tahun sebelumnya akibat berkurangnya daya beli dan situasi pasar.

Sedangkan penjualan kendaraan niaga ringan Mitsubishi Motors (Triton, L300 dan T-120SS) mencapai 20.264 unit, atau terkoreksi 47% dibandingkan 2019.

Secara total, angka penjualan kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia terkoreksi 55.4%. Beberapa model kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors berhasil menjaga posisi pasar dan mampu meredam penurunan drastis di penjualan di masing-masing segmen.

Mitsubishi Xpander (termasuk Xpander Cross) meraih pangsa pasar 24,1% di segmen small-MPV, sedangkan L300 bertahan menjadi pemimpin pasar di kelas Pick-Up & Van Small dengan pangsa pasar 60.6%.

Begitu pula dengan Triton yang pemimpin segmen 4x4 dengan pangsa pasar 53,6%, dan Pajero Sport 4x4 yang menguasai pangsa pasar sebear 53,2%.

Target Gaikindo yang mematok penjualan kendaraan sebanyak 750.000 unit tahun ini dan beragamnya produk kompetitor memacu semangat MMKSI untuk berkompetisi dalam memberikan produk, layanan penjualan dan purna jual terbaik kepada konsumen.

Untuk itu MMKSI akan mengimplementasikan berbagai aktivitas dan strategi dengan meluncurkan produk baru, pengembangan jaringan diler dan failitas bodi & cat, meningkatkan kepuaan konsumen, serta komunikasi terintegrasi.

Tahun ini MMKSI telah dan akan meluncurkan beberapa produk baru serta penyegaran produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sekaligus mencapai target yang telah ditetapkan.

MMKSI juga terus melakukan pengembangan jaringan diler resmi Mitsubishi Motors yang aat ini 157 diler menjadi 164 diler di akhir tahun fiskal 2021. Fasilitas resmi Mitsubishi Bodi & Car juga ditargetkan meningkat pada akhir tahun fiskal 2021 menjadi total 23 di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan kepuasan konsumen MMKSI memiliki target mempertahankan dan meraih kepuasan konsumen tertinggi melalui layanan penjualan dan purna jual dengan target meraih penghargaan SSI dan CSI no 1 tahun ini.

Untuk mendukung pencapaian target, aktivitas promosi dan branding aktivitas above the line¸below the line¸PR dan digital akan lebih terintegrasi dengan peningkatan saluran komunikasi yang lebih optimal.

Menggelar beragam event, mulai dari partisipasi pameran otomotif berskala internasional, regional hingga pameran yang diselenggarakan baik secara offline maupun virtual dengan standar MMKSI dalam design dan konsep pameran dan aktifitas, serta optimalisasi kanal dan layanan digital. (S-4)