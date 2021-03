HPM Luncurkan Honda City Hatchback

PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan produk terbaru Honda City Hatchback RS untuk pertama kalinya di Indonesia secara virtual. Kehadiran model ini menggantikan hatchback populer Honda Jazz yang sudah diskontinu.

Mobil ini dirancang sebagai hatchback khas Honda untuk melanjutkan citra sporti dari model-model yang melambungkan nama Honda di segmen ini. City sendiri merupakan salah satu lini paling populer yang telah mendapat sambutan sangat baik dari konsumen di Asia, termasuk Indonesia.

“Kami telah mempelajari kebutuhan dari konsumen muda hatchback dan berupaya keras dalam mengembangkan mobil yang sporty, stylish, dan sekaligus fungsional untuk memenuhi gaya hidup dari penggunanya,” ujar President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe, Rabu (3/3).

Mengusung konsep 'Elevate Your Move', Honda City Hatchback RS mewarisi ciri khas model City sekaligus karakter hatchback Honda. Performa berkendara yang menyenangkan serta hemat bahan bakar, juga menjadi daya tarik terutama di kalangan konsumen anak muda.

Eksterior City Hatchback RS menerapkan cutting edge design dengan garis karakter yang kuat dan desain Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, serta Rear Combi Light with LED light bars.

Selain itu, warna hitam glossy pada Front Upper Grille, Side Door Mirror, Shark Fin Antenna, dan 16" Alloy Wheels beraksen hitam yang juga menambah karakter sporti pada mobil ini.

City Hatchback dilengkapi aerokit eksklusif RS seperti Rear Bumper with Diffuser, Fog Garnish, dan Front Bumper Lower Mesh Grille Dikembangkan melalui pengujian terowongan angin oleh Honda Research & Development di Sakura, Jepang untuk mencapai aerodinamika yang lebih baik.

Ada juga fitur Remote Engine Start yang dapat menghidupkan mesin dan A/C kendaraan yang pertama di segmennya. Fitur ini sebelumnya tersemat pada model-model premium seperti All New Accord, New Civic, dan juga New CRV.

Bagian interior terdapat panel instrumen berdesain Sporty Meter Cluster with Red Accent yang terintegrasi dengan 8” Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio lengkap dengan fitur Smartphone Connection.

Fitur canggih terbaru yang disematkan salah satunya adalah Multi-Angle Rear View Camera dengan tiga tampilan, yakni Normal View, Wide View, dan Top View yang sangat membantu saat memarkir mobil.

Mobil dengan pilihan transmisi CVT dan 6 M/T dibekali mesin 4 silinder 1.5L DOHC, 16 katup i-VTEC bertenaga 121PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm yang terbesar di kelasnya.

Fitur keselamatan semakin lengkap dengan Brake Override System, Vehicle Stability Assist (VSA), Hill Start Assist, Parking Sensor, Seatbelt Reminder, Pretensioner with Load Limiter Seat Belt, Emergency Stop Signal hingga APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

Honda City Hatchback RS tersedia dalam 6 pilihan warna. Di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan varian warna terbaru adalah Meteoroid Gray Metallic.

Pihak HPM masih enggan merilis harga resmi hatchback pengganti Jazz ini. "Nanti saat menjelang delivery kami akan umumkan harga resminya," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy. (S-4)