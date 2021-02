Pengalaman VR 360 Hadirkan Keseruan Baru di IIMS Virtual 2021

MEMASUKI hari ke-9, penyelenggaraan IIMS Virtual 2021 fase pertama tetap semarak berkat fitur VR (Virtual Reality) 360 yang dapat dinikmati oleh pengunjung melalui laman www.indonesianmotorshow.com menggunakan smart phone.

Fitur ini memberikan pengalaman baru bagi pengunjung, yang dapat melihat virtual Main Hall, Cars hall & Booth hingga ke bagian interior mobil yang di tampilkan oleh para exhibitor IIMS Virtual.

Deretan promo menarik terus disediakan oleh peserta pameran menjelang weekend kedua perhelatan IIMS Virtual, diantaranya datang dari brand mobil dan motor.

Dari KIA menyediakan Big Angpao, untuk KIA Grand Sedona berupa diskon Rp68 juta dan ada pilihan untuk customer mendapatkan sepeda motor. Sedangkan untuk KIA Seltos dan Sonet, ada total DP hanya 15% atas dukungan dari Indomobil Finance.

Saat ini produk KIA yang dijual di Indonesia meliputi: Picanto dan Rio di segmen City Car, Grand Sedona di segmen Luxury MPV, Seltos tipe E, EX, EX+ untuk segmen SUV, Sonet di segmen Compact SUV, dan Big Up di segmen komersial.

Dari kubu Mitsubishi yang baru saja meluncurkan Pajero Sport Rockford Fosgate batch ke-4 pada Januari lalu, serta produk baru New Pajero Sport yang telah resmi launching di Februari dapat dibeli di IIMS Virtual.

Sales Program yang digadang-gadang Mitsubishi ialah, program pembiayaan yang lebih mudah dengan cara bekerjasama dengan leasing. Seperti DP ringan atau 0%, dan kemudahan cicilan. Ada juga Warranty/Smart Package (selama 4 tahun/50.000 km servis gratis).

Kabar gembira datang dari Motolife yang telah mendatangkan brand motor baru. Royal Alloy GP 150 seharga Rp59 juta On The Road. Merek ini sangat terkenal di Inggris. Royal Alloy GP 150 menonjolkan kesan premium dari kualitas pembuatan hingga finishing. Untuk seri GP 200 mengusung konstruksi mesin DOHC, dilengkapi dengan radiator.

Selain itu ada lelang beberapa item pilihan di Shopee Live dan pengumuman Auction pada digital platform IIMS Virtual. Beberapa item lelang akan memasuki batas akhir bidding, seperti brand mobil MG dan brand motor yaitu BMW GS 310, KTM Duke 200, Royal Enfield Himalayan.

Masih ada kesempatan untuk mengikuti lelang online mobil dan motor baru, aksesoris dan spare part dengan harga miring.

Lalu akan ada penayangan program unggulan BIG B.O.S episode 2 & 3 pada hari Sabtu & Minggu (27-28 Februari) layak untuk ditunggu para penonton.

Seluruh program IIMS Virtual fase pertama dapat diakses melalui laman www.indonesianmotorshow.com gratis tanpa dipungut biaya, pengunjung hanya melakukan registrasi dan setelahnya dapat menikmati langsung semua program bahkan transaksi dari rumah saja melalui gawai masing-masing hingga 28 Februari 2021. (S-4)